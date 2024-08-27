Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн". Російські "Шахеди" залітали в повітряний простір Білорусі з боку Чернігівської та Київської областей України.
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"Шахеди" перетнули кордони Білорусі
Перші два з них залетіли в районі 00:09, а подальші заходи були близько 00:30, 01:00, 03:27 і 05:55,
– йдеться в повідомленні.
Військово-повітряні сили Білорусі перебували у небі всю ніч.
"Винищувач із Барановичів, який було піднято близько 00:15, повернувся назад тільки о 02:00 і вже о 02:45 знову пішов у небо", – додали у моніторинговій групі.
Повітряні сили підтвердили траекторію дронів
Те, що "Шахед" залітав у Білорусь підтвердив командувач Повітряних Сил України Микола Олещук.
"Десять ворожих безпілотників локаційно втачені (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із Білоруссю, ще близько десяти знаходяться в повітряному просторі України", – говориться у повідомленні.