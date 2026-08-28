Россияне атаковали склады "Новой почты" и повредили производство в Киевской области

В ночь на 28 августа Киевская область подверглась атаке дронов. Зафиксированы попадания.

Об этом сообщил глава Белогородской общины Антон Овсиенко.

Каковы последствия атаки на Киевскую область?

По словам чиновника, российские войска попали в складские помещения "Новой почты" и производство, расположенное рядом в поселке Святопетровское.

Спустя почти час после первого попадания оккупанты повторно нанесли удар по той же локации. Спасатели своевременно заметили опасность и успели укрыться в безопасном месте.

Последствия атаки на Белогородскую общину / Фото со страницы Овсиенко в фейсбуке

В результате атаки в Святопетровском наблюдается сильное задымление. Власти призывают жителей населенного пункта и прилегающих территорий закрыть окна и воздержаться от выхода на улицу.

Для обеспечения работы экстренных служб в Святопетровском введены временные ограничения для водителей. Перекрыт проезд на участках улиц "Индустриальная" и "Чорновола", а также на участке улицы "Киевской" в направлении города Боярка.

Информация о возможных жертвах и пострадавших среди гражданского населения в настоящее время уточняется. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия тяжелой ночи в общине.

Заметим, что Россия пытается растянуть воздушные атаки по Украине на сутки. Ночью оккупанты запускают баллистические ракеты, на рассвете – волны реактивных дронов, а днем ​​продолжают атаковать беспилотниками.

Также россияне комбинируют разные типы ракет, чтобы постоянно держать под давлением украинские города, экономику и энергетику.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал генерал-лейтенант и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. По его словам, главная цель таких ударов – создать постоянную опасность для украинцев, особенно жителей крупных городов, и заставить общество давить на власть, чтобы она соглашалась с российскими требованиями.