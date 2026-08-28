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24 Канал Новости Украины Российская атака привела к пожару и взрывам в Киевской области: в каких областях по-прежнему существует угроза
28 августа, 21:19
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Российская атака привела к пожару и взрывам в Киевской области: в каких областях по-прежнему существует угроза

Юлия Харченко

В течение 28 июля Россия запускала дроны по украинским регионам. Вечером российские реактивные "Шахеды" вновь были замечены в различных городах Украины.

24 Канал со ссылкой на Воздушные силы Украины сообщает о передвижении БПЛА. Если в вашем регионе объявлена угроза удара – оставайтесь в укрытии. 

Где фиксируют ударные дроны?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

 

 

22:30, 28 августа

Враг совершил атаку на Киевскую область

В результате вражеской атаки в Бучанском районе горят складские помещения. Пожар сопровождается взрывами.

Временно перекрыто движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев – Чоп" с 15-го по 32-й километр.

На месте работают экстренные службы. Спасатели ликвидируют последствия атаки и делают все возможное, чтобы локализовать пожар.

Информация о пострадавших, масштабах разрушений и других последствиях уточняется.

Жителей района просят не приближаться к месту происшествия и соблюдать указания экстренных служб.

22:25, 28 августа

Угроза применения баллистического оружия с северо-востока

 

22:19, 28 августа

Реактивный БПЛА, направляющийся в Борисполь/Бровары


22:10, 28 августа

Группа реактивных БПЛА в Черкасской области, направляется в Киевскую область (Переяслав/Яготин)


22:03, 28 августа

Группа реактивных БПЛА в Полтавской области, направляется в Черкасскую область (п. Золотоноша)


21:53, 28 августа

Группа реактивных БПЛА в Полтавской области, курс на населенный пункт Глобино

21:38, 28 августа

Группа реактивных БПЛА из Днепропетровской области, направляющаяся в Полтавскую область

21:36, 28 августа

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Запорожской области.

21:27, 28 августа

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Днепропетровской области.

21:26, 28 августа

Реактивный БПЛА из Черниговской области, направляющийся в сторону Киевской области (водохранилище)

21:26, 28 августа

Реактивный БПЛА в Днепропетровской области, курс северо-западный, мимо Павлограда

20:46, 28 августа

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Сумскую область.

20:45, 28 августа

Реактивный БПЛА в Киевской области, направляется в сторону Глевахи/Калиновки.

Реактивный БПЛА пролетел мимо Киевского водохранилища, курсом на Киев.

20:45, 28 августа

БПЛА к югу от Днепра, курс на запад.

БПЛА курсом на Сумы с севера.

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Война России с Украиной Атака дронами-камикадзе Воздушные силы ВСУ
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