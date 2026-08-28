Российская атака привела к пожару и взрывам в Киевской области: в каких областях по-прежнему существует угроза
В течение 28 июля Россия запускала дроны по украинским регионам. Вечером российские реактивные "Шахеды" вновь были замечены в различных городах Украины.
24 Канал со ссылкой на Воздушные силы Украины сообщает о передвижении БПЛА. Если в вашем регионе объявлена угроза удара – оставайтесь в укрытии.
Где фиксируют ударные дроны?
Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте
В результате вражеской атаки в Бучанском районе горят складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. Временно перекрыто движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев – Чоп" с 15-го по 32-й километр. На месте работают экстренные службы. Спасатели ликвидируют последствия атаки и делают все возможное, чтобы локализовать пожар. Информация о пострадавших, масштабах разрушений и других последствиях уточняется. Жителей района просят не приближаться к месту происшествия и соблюдать указания экстренных служб. Группа реактивных БПЛА в Полтавской области, курс на населенный пункт Глобино Группа реактивных БПЛА из Днепропетровской области, направляющаяся в Полтавскую область Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Запорожской области. Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Днепропетровской области. Реактивный БПЛА из Черниговской области, направляющийся в сторону Киевской области (водохранилище) Реактивный БПЛА в Днепропетровской области, курс северо-западный, мимо Павлограда Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Сумскую область. Реактивный БПЛА в Киевской области, направляется в сторону Глевахи/Калиновки. Реактивный БПЛА пролетел мимо Киевского водохранилища, курсом на Киев. БПЛА к югу от Днепра, курс на запад. БПЛА курсом на Сумы с севера.
Враг совершил атаку на Киевскую область
В результате вражеской атаки в Бучанском районе горят складские помещения. Пожар сопровождается взрывами.
Временно перекрыто движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев – Чоп" с 15-го по 32-й километр.
На месте работают экстренные службы. Спасатели ликвидируют последствия атаки и делают все возможное, чтобы локализовать пожар.
Информация о пострадавших, масштабах разрушений и других последствиях уточняется.
Жителей района просят не приближаться к месту происшествия и соблюдать указания экстренных служб.
Группа реактивных БПЛА в Полтавской области, курс на населенный пункт Глобино
Группа реактивных БПЛА из Днепропетровской области, направляющаяся в Полтавскую область
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Запорожской области.
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Днепропетровской области.
Реактивный БПЛА из Черниговской области, направляющийся в сторону Киевской области (водохранилище)
Реактивный БПЛА в Днепропетровской области, курс северо-западный, мимо Павлограда
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Сумскую область.
Реактивный БПЛА в Киевской области, направляется в сторону Глевахи/Калиновки.
Реактивный БПЛА пролетел мимо Киевского водохранилища, курсом на Киев.
БПЛА к югу от Днепра, курс на запад.
БПЛА курсом на Сумы с севера.