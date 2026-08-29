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Где фиксируют ударные дроны?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

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20:50, 29 августа

Кировоградская область: БПЛА – направляется к населенному пункту Помичная с юга.

20:35, 29 августа

Полтавская область – реактивные БПЛА, следующие курсом на/мимо Лохвицы с юга.

20:25, 29 августа

Полтавская область – реактивные БПЛА, следующие курсом на Миргород с юга.


20:05, 29 августа

БПЛА над Запорожьем с юга.

20:01, 29 августа

БПЛА на Харьков с севера.