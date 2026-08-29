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Где фиксируют ударные дроны?
Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте
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Кировоградская область: БПЛА – направляется к населенному пункту Помичная с юга. Полтавская область – реактивные БПЛА, следующие курсом на/мимо Лохвицы с юга. БПЛА на Харьков с севера.
Кировоградская область: БПЛА – направляется к населенному пункту Помичная с юга.
Полтавская область – реактивные БПЛА, следующие курсом на/мимо Лохвицы с юга.
БПЛА на Харьков с севера.