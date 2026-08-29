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Де фіксують ударні дрони?

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

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20:50, 29 серпня

Кіровоградщина: БпЛА – курсом на н.п. Помічна з півдня.

20:35, 29 серпня

Полтавщина – реактивні БпЛА курсом на/повз Лохвицю з півдня.

20:25, 29 серпня

Полтавщина – реактивні БпЛА курсом на Миргород з півдня.


20:05, 29 серпня

БпЛА на Запоріжжя з півдня.


20:01, 29 серпня

БпЛА на Харків з півночі.