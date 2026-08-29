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Де фіксують ударні дрони?
Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті
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Кіровоградщина: БпЛА – курсом на н.п. Помічна з півдня. Полтавщина – реактивні БпЛА курсом на/повз Лохвицю з півдня. БпЛА на Харків з півночі.20:50, 29 серпня20:35, 29 серпня20:25, 29 серпня
Полтавщина – реактивні БпЛА курсом на Миргород з півдня.
20:05, 29 серпня
БпЛА на Запоріжжя з півдня.
20:01, 29 серпня
Кіровоградщина: БпЛА – курсом на н.п. Помічна з півдня.
Полтавщина – реактивні БпЛА курсом на/повз Лохвицю з півдня.
БпЛА на Харків з півночі.