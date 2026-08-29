Россия обрушила на Киев новую волну "Шахедов": где сейчас опасно
Враг продолжает проводить атаки на Украину с помощью ударных беспилотников. В течение дня Военно-воздушные силы сообщают о передвижении вражеских БПЛА, в частности реактивных дронов, в направлении различных областей.
24 Канал следит за ситуацией и в режиме реального времени обновляет информацию о передвижении беспилотников и воздушных тревогах.
Где фиксируют ударные дроны?
Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте
Реактивный БПЛА над Киевом. Находитесь в безопасных местах! Реактивный БПЛА к западу от Белой Церкви, курс на столицу. Реактивный БПЛА в направлении Киева с севера. БПЛА над Сумами с севера. УАБы на восток Днепропетровской области. Реактивный БПЛА, направляется в сторону Черкасс с востока. Винницкая область – реактивный БПЛА над/мимо Липовец, курс – северо-западный. УАБы в направлении г. Харькова. БПЛА в Запорожье. Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, направляются на Рипки с северо-востока. Винницкая область – реактивный БПЛА пролетел мимо Дашева в сторону Ильинцев. УАБы в Сумскую область. Черкасская область – реактивный БПЛА пролетел мимо Умани курсом на северо-запад (Винницкая область). Черниговская область – реактивный БПЛА над/мимо Нежина, курс – юго-западный. Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения в прифронтовых районах! Кировоградская область: БПЛА – направляется к населенному пункту Помичная с юга. Полтавская область – реактивные БПЛА, следующие курсом на/мимо Лохвицы с юга. БПЛА на Харьков с севера.
Реактивный БПЛА над Киевом. Находитесь в безопасных местах!
Реактивный БПЛА к западу от Белой Церкви, курс на столицу.
Реактивный БПЛА в направлении Киева с севера.
БПЛА над Сумами с севера.
УАБы на восток Днепропетровской области.
Реактивный БПЛА, направляется в сторону Черкасс с востока.
Винницкая область – реактивный БПЛА над/мимо Липовец, курс – северо-западный.
УАБы в направлении г. Харькова.
БПЛА в Запорожье.
Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, направляются на Рипки с северо-востока.
Винницкая область – реактивный БПЛА пролетел мимо Дашева в сторону Ильинцев.
УАБы в Сумскую область.
Черкасская область – реактивный БПЛА пролетел мимо Умани курсом на северо-запад (Винницкая область).
Черниговская область – реактивный БПЛА над/мимо Нежина, курс – юго-западный.
Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
Угроза применения авиационных средств поражения в прифронтовых районах!
Кировоградская область: БПЛА – направляется к населенному пункту Помичная с юга.
Полтавская область – реактивные БПЛА, следующие курсом на/мимо Лохвицы с юга.
БПЛА на Харьков с севера.