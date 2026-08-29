Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Россия обрушила на Киев новую волну "Шахедов": где сейчас опасно
29 августа, 21:43
8

Россия обрушила на Киев новую волну "Шахедов": где сейчас опасно

Вероника Соцкова

Враг продолжает проводить атаки на Украину с помощью ударных беспилотников. В течение дня Военно-воздушные силы сообщают о передвижении вражеских БПЛА, в частности реактивных дронов, в направлении различных областей.

24 Канал следит за ситуацией и в режиме реального времени обновляет информацию о передвижении беспилотников и воздушных тревогах.

Где фиксируют ударные дроны?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

 

 

 

21:49, 29 августа

Реактивный БПЛА над Киевом. Находитесь в безопасных местах!

21:42, 29 августа

Реактивный БПЛА к западу от Белой Церкви, курс на столицу.

Реактивный БПЛА в направлении Киева с севера.

21:32, 29 августа

БПЛА над Сумами с севера.

21:30, 29 августа

УАБы на восток Днепропетровской области.

21:25, 29 августа

Реактивный БПЛА, направляется в сторону Черкасс с востока.

21:23, 29 августа

21:21, 29 августа

Винницкая область – реактивный БПЛА над/мимо Липовец, курс – северо-западный.

21:19, 29 августа

УАБы в направлении г. Харькова.

21:18, 29 августа

БПЛА в Запорожье.

21:16, 29 августа

21:14, 29 августа

Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, направляются на Рипки с северо-востока.

21:12, 29 августа

Винницкая область – реактивный БПЛА пролетел мимо Дашева в сторону Ильинцев.

21:07, 29 августа

УАБы в Сумскую область.

21:05, 29 августа

Черкасская область – реактивный БПЛА пролетел мимо Умани курсом на северо-запад (Винницкая область).

21:03, 29 августа

Черниговская область – реактивный БПЛА над/мимо Нежина, курс – юго-западный.

21:00, 29 августа

Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Угроза применения авиационных средств поражения в прифронтовых районах!

20:50, 29 августа

Кировоградская область: БПЛА – направляется к населенному пункту Помичная с юга.

20:35, 29 августа

Полтавская область – реактивные БПЛА, следующие курсом на/мимо Лохвицы с юга.

20:25, 29 августа

Полтавская область – реактивные БПЛА, следующие курсом на Миргород с юга.


20:05, 29 августа

БПЛА над Запорожьем с юга.

 

20:01, 29 августа

БПЛА на Харьков с севера.

Связанные темы:

Новости Украины Воздушные силы ВСУ
Воздушная тревога Атака дронами-камикадзе Дроны