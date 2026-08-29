Россия обрушила на Киев новую волну "Шахедов": где сейчас опасно

Враг продолжает проводить атаки на Украину с помощью ударных беспилотников. В течение дня Военно-воздушные силы сообщают о передвижении вражеских БПЛА, в частности реактивных дронов, в направлении различных областей.

24 Канал следит за ситуацией и в режиме реального времени обновляет информацию о передвижении беспилотников и воздушных тревогах.

Где фиксируют ударные дроны?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте