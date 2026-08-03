"24 Канал" со ссылкой на Военно-воздушные силы ВСУ сообщает о передвижении российских воздушных целей в небе над Украиной. Если в вашем регионе объявлена тревога – оставайтесь в укрытиях до отбоя.
Где существует угроза атаки?
В каких регионах объявлена воздушная тревога: смотрите карту
БПЛА в направлении Харькова с севера.
Реактивный БПЛА, направляющийся в Чернигов с северо-запада.
Угроза применения баллистического оружия!
БПЛА в Черниговской области пролетел мимо Славутича в направлении северной части Киевской области.
Полтавская область: БПЛА в направлении Заводского с юго-востока.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Днепра с юго-востока.
Харьковская область: реактивные БПЛА над/мимо Донецка в западном направлении;
Реактивные БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Сергиевка/Затока, оз. Бурнас).
В Чернигове раздались взрывы!
Реактивный БПЛА из Харьковской области в Полтавскую область (Котельва/Опишня).
Реактивные БПЛА в направлении Чернигова с северо-востока.