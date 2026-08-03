"24 Канал" со ссылкой на Военно-воздушные силы ВСУ сообщает о передвижении российских воздушных целей в небе над Украиной. Если в вашем регионе объявлена тревога – оставайтесь в укрытиях до отбоя.

Где существует угроза атаки?

В каких регионах объявлена воздушная тревога: смотрите карту

06:45, 3 августа

БПЛА в направлении Харькова с севера.

06:42, 3 августа

Реактивный БПЛА, направляющийся в Чернигов с северо-запада.

06:40, 3 августа

Угроза применения баллистического оружия!

06:28, 3 августа

БПЛА в Черниговской области пролетел мимо Славутича в направлении северной части Киевской области.

06:24, 3 августа

Полтавская область: БПЛА в направлении Заводского с юго-востока.

06:23, 3 августа

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Днепра с юго-востока.

06:21, 3 августа

06:16, 3 августа

Харьковская область: реактивные БПЛА над/мимо Донецка в западном направлении;

Реактивные БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Сергиевка/Затока, оз. Бурнас).

06:12, 3 августа

В Чернигове раздались взрывы!

06:06, 3 августа

Реактивный БПЛА из Харьковской области в Полтавскую область (Котельва/Опишня).

06:05, 3 августа

Реактивные БПЛА в направлении Чернигова с северо-востока.