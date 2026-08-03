"24 Канал" со ссылкой на Военно-воздушные силы ВСУ сообщает о передвижении российских воздушных целей в небе над Украиной. Если в вашем регионе объявлена тревога – оставайтесь в укрытиях до отбоя.

Где существует угроза атаки?

В каких регионах объявлена воздушная тревога: смотрите карту