24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ розповідає про рух російських повітряних цілей у небі над Україною. Якщо у вашому регіоні оголошена тривога – перебувайте в укриттях до відбою.
Де існує загроза атаки?
У яких регіонах оголошена повітряна тривога: дивіться карту
БпЛА в напрямку Харкова з півночі.
Реактивний БпЛА курсом на Чернігів з північного заходу.
Загроза застосування балістичного озброєння!
БпЛА на Чернігівщині повз Славутич на північ Київщини.
Полтавщина: БпЛА в напрямку Заводського з південного сходу.
Реактивний БпЛА в напрямку Дніпра з південного сходу.
Дніпропетровщина: БпЛА повз Славгород , курс - західний/північно-західний.
Харківщина: реактивні БпЛА на/повз Донець у західному напрямку;
Реактивні БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини (Сергіївка/Затока, оз.Бурнас).
У Чернігові пролунали вибухи!
Реактивний БпЛА з Харківщини на Полтавщину (Котельва/Опішня).
Реактивні БпЛА в напрямку Чернігова з північного сходу.