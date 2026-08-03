24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ розповідає про рух російських повітряних цілей у небі над Україною. Якщо у вашому регіоні оголошена тривога – перебувайте в укриттях до відбою.

Де існує загроза атаки?

У яких регіонах оголошена повітряна тривога: дивіться карту

06:45, 3 серпня

БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

06:42, 3 серпня

Реактивний БпЛА курсом на Чернігів з північного заходу.

06:40, 3 серпня

Загроза застосування балістичного озброєння!

06:28, 3 серпня

БпЛА на Чернігівщині повз Славутич на північ Київщини.

06:24, 3 серпня

Полтавщина: БпЛА в напрямку Заводського з південного сходу.

06:23, 3 серпня

Реактивний БпЛА в напрямку Дніпра з південного сходу.

06:21, 3 серпня

Дніпропетровщина: БпЛА повз Славгород , курс - західний/північно-західний.

06:16, 3 серпня

Харківщина: реактивні БпЛА на/повз Донець у західному напрямку;

Реактивні БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини (Сергіївка/Затока, оз.Бурнас).

06:12, 3 серпня

У Чернігові пролунали вибухи!

06:06, 3 серпня

Реактивний БпЛА з Харківщини на Полтавщину (Котельва/Опішня).

06:05, 3 серпня

Реактивні БпЛА в напрямку Чернігова з північного сходу.