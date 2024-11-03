Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

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Последствия атаки в Черниговской области

Так, Вячеслав Чаус сообщил, что ночью в селе Черниговского района обломки "Шахеда" попали в двухэтажный многоквартирный дом.

Повреждены окна и двери, фундамент и кровля. Горела хозяйственная постройка, расположенная рядом, повреждены машины. К счастью, люди не пострадали,

– рассказал он.

В то же время в другом селе Черновского района также зафиксировано падение обломков "Шахеда", там загорелась сухая трава.

Повреждения после атаки "Шахеда" / фото Вячеслав Чаус

"Шахеды" атаковали Черниговскую область / фото Вячеслав Чаус

Заметим, представитель Воздушных Сил отреагировал на упреки Марьяны Безуглой об уменьшении количества сбитых "Шахедов" из-за якобы перевода ПВО в пехоту. Юрий Игнат заметил, что процент уничтоженных иранских дронов неизменный, а их сбиванием занимаются все Силы обороны.