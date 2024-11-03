Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

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Наслідки атаки у Чернігівській області

Так, В'ячеслав Чаус повідомив, що вночі у селі Чернігівського району уламки "Шахеда" поцілили у двоповерховий багатоквартирний будинок.

Пошкоджено вікна та двері, фундамент та покрівлю. Горіла господарська будівля, розташована поруч, пошкоджені автівки. На щастя, люди не постраждали,

– розповів він.

Водночас в іншому селі Чернівського району також зафіксовано падіння уламків "Шахеда", там загорілася суха трава.

Пошкодження після атаки "Шахеда" / фото В'ячеслав Чаус

"Шахеди" атакували Чернігівську область / фото В'ячеслав Чаус

Зауважимо, представник Повітряних Сил відреагував на закиди Мар'яни Безуглої про зменшення кількості збитих "Шахедів" через нібито переведення ППО у піхоту. Юрій Ігнат зауважив, що відсоток знищених іранських дронів незмінний, а їх збиттям займаються всі Сили оборони.