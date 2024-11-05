Оккупанты запустили на Украину "Шахеды": какие области под угрозой атаки
Армия страны-агрессора в очередной раз терроризирует города Украины. Так, вечером 5 ноября враг запустил свои ударные БПЛА.
Вследствие этого в ряде областей раздаются сигналы воздушной тревоги. 24 Канал призывает жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Куда движутся вражеские БПЛА
БПЛА с юга Полтавщины курсом на Днепропетровщину. БПЛА над городом Харьков. Курс южный. Группа "Шахедов" с севера Сумщины курсом на Черниговщину. Новая группа БПЛА на севере Сумщины. БПЛА на Харьковщине. БПЛА с юга Сумщины курсом на Полтавщину. Угроза ударных БПЛА на Сумщине.
Куда движутся дроны
БПЛА с юга Полтавщины курсом на Днепропетровщину.
БПЛА над городом Харьков. Курс южный.
Группа "Шахедов" с севера Сумщины курсом на Черниговщину.
Новая группа БПЛА на севере Сумщины.
БПЛА на Харьковщине.
БПЛА с юга Сумщины курсом на Полтавщину.
Угроза ударных БПЛА на Сумщине.