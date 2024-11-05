Оккупанты запустили на Украину "Шахеды": какие области под угрозой атаки

Армия страны-агрессора в очередной раз терроризирует города Украины. Так, вечером 5 ноября враг запустил свои ударные БПЛА.

Вследствие этого в ряде областей раздаются сигналы воздушной тревоги. 24 Канал призывает жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Куда движутся вражеские БПЛА