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Где фиксировали российские БПЛА?

20:34, 7 августа

УАБ в Сумскую область!

20:29, 7 августа

  • Реактивный БПЛА на юге Черниговской области, направляется в сторону Киевской области.
  • Реактивный БПЛА пролетел мимо Арциза в Одесской области, курс – северный.
20:17, 7 августа

Реактивные БПЛА в акватории Черного моря, следуют на юг Одесской области.

20:09, 7 августа

  • Реактивные БПЛА на юге Сумской области, курс – западный.
  • БПЛА в Никопольском районе Днепропетровской области, курс северо-западный.
19:37, 7 августа

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Николаева с севера.

19:30, 7 августа

БПЛА, направляющийся в сторону Николаева.

19:27, 7 августа

Скоростная цель на Полтаву!

19:26, 7 августа

БПЛА к западу от Николаева, движется в северо-восточном направлении.

19:26, 7 августа

Скоростная цель в Харьковской области, курс на Полтавскую область.

19:00, 7 августа

БПЛА на юге Днепропетровской области, направляется в Кривой Рог.

18:46, 7 августа

БПЛА к западу от Сум, движется в юго-западном направлении.

18:17, 7 августа

  • Реактивный БПЛА на западе Николаевской области, курс на север,
  • Реактивный БПЛА в направлении Херсона с востока.
18:13, 7 августа

Отбой угрозы по МиГ-31К.

18:09, 7 августа

Реактивный БПЛА в направлении Харькова с востока.

17:46, 7 августа

Вся Украина – ракетная угроза! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка!

16:54, 7 августа

БПЛА к северу от Глухова в Сумской области, направляется в Черниговскую область.

16:36, 7 августа

  • БПЛА в направлении Запорожья с востока,
  • БПЛА к северу от Днепра, курс на запад.
16:27, 7 августа

  • Реактивный БПЛА с юга направляется на Лозовую в Харьковской области.
  • БПЛА в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область.
16:03, 7 августа

  • Реактивный БПЛА на востоке Харьковской области, курс на запад,
  • Реактивный БПЛА на западе Днепропетровской области, курс на Полтавскую область,
  • Реактивный БПЛА на севере Полтавской области, курс на областной центр.
15:52, 7 августа

Реактивный БПЛА к востоку от Кривого Рога, курс на север.

15:42, 7 августа

БПЛА к востоку от Запорожья, курс на север.

15:36, 7 августа

Реактивные БПЛА на юге Николаевской области, курс на Березанку!

15:33, 7 августа

Реактивный БПЛА на Днепр!

15:32, 7 августа

Высокоскоростная цель в Николаевской области, Морское

15:29, 7 августа

В Пивденное!

15:29, 7 августа

Курс на Черноморское.

15:29, 7 августа

Скоростные цели в направлении Одессы с Черного моря.

15:22, 7 августа

Реактивные БПЛА в акватории Черного моря, следуют в направлении Николаевской/Одесской областей.

15:18, 7 августа

Реактивные БПЛА:

  • на юге Сумской области, курс на Харьковскую область;
  • на западе Харьковской области, курс на север;
  • на севере от Днепра, курс на запад.
14:44, 7 августа

УАБы на севере Харьковской области.

14:28, 7 августа

Реактивный БПЛА в акватории Черного моря, направляется к Одессе.

14:04, 7 августа

Реактивный БПЛА, направляющийся к Днепру.

13:52, 7 августа

БПЛА направляется на Запорожье с юга.

БПЛА к северу от Днепра, курс на запад.

13:35, 7 августа

БПЛА на юге Николаевской области, курс на север.

13:30, 7 августа

БПЛА курсом на Харьков с севера.

13:22, 7 августа

БПЛА в направлении Запорожья с юга.

12:57, 7 августа

Россия ночью нанесла комбинированный удар по Сумам – применила две управляемые авиабомбы и беспилотники.

В результате атаки ранены два человека. Также повреждены частные дома, нежилые помещения, автомобили и объекты инфраструктуры.

Последствия атаки на Сумы / Фото с телеграм-канала Артема Кобзаря

12:51, 7 августа

БПЛА направляется в сторону Запорожья с юга.

БПЛА на юге Харьковской области, курс на север.

12:41, 7 августа

Два человека погибли в результате российских атак по Запорожскому району

В Новосолоном вражеский дрон совершил атаку на гражданский автомобиль. В результате удара погиб 41-летний мужчина.

Еще одна смертельная атака произошла в Кушугуме – там российский FPV-дрон убил 48-летнюю женщину.

11:51, 7 августа

БПЛА на Одессу с моря!

11:35, 7 августа

Высокоскоростная цель на востоке Харьковской области, в направлении Шевченково с севера

11:33, 7 августа

БПЛА на юге Николаевской области, курс на юг.

БПЛА на юге Харьковской области, курс на Днепропетровскую область.

БПЛА в центре Сумской области, курс на запад!

11:23, 7 августа

БПЛА направляется на Сумы с севера. И на севере Сумской области, курс на юг.

11:02, 7 августа

Утром российские войска дважды провели атаку с помощью FPV-дронов против гражданских автомобилей, двигавшихся по дороге Дергачи – Казачья Лопань. Об этом сообщил руководитель Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

Один из ударов пришелся на выезд из Слатыно. В результате атаки 34-летний мужчина получил ранение, однако смог на поврежденном автомобиле добраться до Дергачей и самостоятельно обратиться за медицинской помощью. Во время другой атаки, произошедшей на выезде из Лещенков в направлении Слатыно, люди не пострадали.

11:00, 7 августа

УАБы в направлении населенного пункта Васильковка в Днепропетровской области.

10:56, 7 августа

10:55, 7 августа

БПЛА над Сумами с севера.

10:43, 7 августа

БПЛА на востоке Харьковской и Запорожской областей, в юго-восточном направлении.

10:40, 7 августа

БПЛА в юго-восточной части Сумской области, направляется в сторону Полтавской области.

10:29, 7 августа

УАБы в Донецкую область!

10:05, 7 августа

УАБы в Запорожскую область.

09:54, 7 августа

БПЛА в направлении населенного пункта Кривой Рог с востока!

БПЛА в направлении Одесской области с Черного моря!

09:39, 7 августа

Курс на Чернигов с севера!

09:31, 7 августа

БПЛА с севера в направлении Харькова!

09:30, 7 августа

УАБы в Донецкую область!

09:20, 7 августа

БПЛА на Запорожье с юга!

09:10, 7 августа

УАБы на север Харьковской области!

09:09, 7 августа

БПЛА с севера в направлении линии разграничения Сумской и Харьковской областей, курс на юг.

08:48, 7 августа

Россияне уничтожили почтовое отделение в Глуховской общине

Враг совершил атаку с помощью ударного БПЛА по гражданской инфраструктуре. Здание получило значительные повреждения.

По предварительным данным, люди не пострадали.

08:46, 7 августа

Ночью россияне нанесли удар по Сумам двумя УАБ в Ковпаковском районе – повреждены частные дома и инфраструктура, ранен 57-летний мужчина. Также враг совершил атаку с использованием FPV-дрона против гражданского автомобиля, а впоследствии БПЛА попал в гараж – еще один мужчина получил ранение.

08:46, 7 августа

УАБы в Донецкую область!

08:46, 7 августа

08:43, 7 августа

УАБ в Сумскую область!

08:11, 7 августа

Сумская область: БПЛА к югу от Глухова, курс – южный/юго-восточный.

08:05, 7 августа

Черниговская область: БПЛА в направлении Городни с северо-востока.

07:28, 7 августа

07:24, 7 августа

БПЛА в направлении Вильнянска (Запорожская обл.)

07:04, 7 августа

Силы ПВО сбили 19 российских беспилотников в небе над Днепропетровской областью в ночь на 7 августа.

06:47, 7 августа

Харьковская область: реактивные БПЛА над/мимо Богодухова, следуя на юг; БПЛА в направлении Харькова с севера.

06:30, 7 августа

Оккупанты нанесли удар по Харьковской области

Враг совершил атаку на территорию Волохово-Ярского старостинского округа в Харьковской области. Два удара БПЛА пришлись на складские помещения сельскохозяйственного предприятия, в результате чего возник пожар.

Спасатели ликвидируют возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет.

06:18, 7 августа

Харьковская область: БПЛА в направлении Рогани/Чугуева с севера.

Запорожская область: БПЛА в направлении Вильнянска, Тернуватого.

06:17, 7 августа

Днепропетровская область: реактивные БПЛА в районе населенного пункта Горняцкое (Никопольский район).

06:14, 7 августа

УАБы на восток Днепропетровской области!

06:04, 7 августа

УАБ в Запорожскую область!

05:06, 7 августа

Реактивный БПЛА на юго-западе Днепропетровской области в направлении Божедаровки, Криничек с юга.

04:32, 7 августа

Харьковская область: БПЛА в районе Савинцев, Балаклеи.

03:49, 7 августа

Реактивный БПЛА на юго-западе Днепропетровской области в направлении Божедаровки с юга.

Реактивный БПЛА из Донецкой области в направлении Изюма (Харьковская область).

Донецкая область: БПЛА над Славянском и Донецком. Харьковская область: реактивный

БПЛА курсом на Барвинково с востока.

03:41, 7 августа

Реактивный БПЛА к востоку от Сум, летит на юг.

03:26, 7 августа

БПЛА в направлении Сум с севера.

03:13, 7 августа

БПЛА в направлении Харькова с юго-запада.

02:53, 7 августа

Группы вражеских БПЛА в районе Барвинкового (Харьковская область), направляющиеся в сторону Полтавской области.

02:43, 7 августа

Ударные БПЛА на Измаил с севера.

02:41, 7 августа

Взрывы в Сумах. КАБы летели на город.

02:30, 7 августа

Ударные БПЛА в направлении Сараты.

02:00, 7 августа

Еще несколько групп ударных БПЛА в том же направлении с Черного моря.

Ударные БПЛА на Харьков с севера.

01:47, 7 августа

Группа ударных БПЛА из Черного моря в направлении Татарбунаров.

01:24, 7 августа

Отбой угрозы применения баллистического оружия.

01:05, 7 августа

Тревога в Киеве и ряде областей.

Угроза применения баллистического оружия.

00:37, 7 августа

Ударный БПЛА на Павлоград с востока.

00:35, 7 августа

Реактивный БПЛА в районе Божедаровки, курс северный.

23:43, 6 августа

Реактивный БПЛА на севере Одесской области в направлении Вознесенска.

23:30, 6 августа

Ударный БПЛА на Павлоград с востока.

23:20, 6 августа

Реактивный БПЛА на западе Днепропетровской области в направлении Кременчуга.

23:19, 6 августа

Ударные БПЛА в направлении Южного с Черного моря.

22:14, 6 августа

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Запорожской области.

21:33, 6 августа

Реактивный БПЛА в направлении Вилково (Одесская область) с Черного моря

21:23, 6 августа

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Харьковской области.

21:22, 6 августа

Ударный БПЛА на Полтаву с запада

20:17, 6 августа

УАБ в Сумскую область!

20:12, 6 августа

Ударный БПЛА на Полтаву с севера;

Ударный БПЛА на Харьков с севера.

20:04, 6 августа

Реактивный БПЛА в направлении Никополя с юга.

20:00, 6 августа

Группы ударных БПЛА на юг Одесской области с Черного моря