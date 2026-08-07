24 Канал оперативно повідомляє про загрози з посиланням на інформацію Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, перебувайте у безпечних місцях.
Де були російські БпЛА?
КАБи на Сумщину! Реактивні БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на південь Одещини. Реактивний БпЛА курсом на Миколаїв з півночі. БпЛА курсом на Миколаїв. Швидкісна ціль на Полтаву! БпЛА на заході від Миколаєва, на північно-східний напрямок. Швидкісна ціль на Харківщині, курс на Полтавщину. БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс на Кривий Ріг. БпЛА на заході від Сум на південно-західний напрямок. Відбій загрози по МіГ-31К. Реактивний БпЛА в напрямку Харкова зі сходу. Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка! БпЛА на півночі від Глухова на Сумщині, курс на Чернігівщину. Реактивний БпЛА на сході від Кривого Рогу, курс на північ. БпЛА на сході від Запоріжжя, курс на північ. Реактивні БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на Березанку! Реактивний БпЛА на Дніпро! Швидкісна ціль на Миколаївщину, Морське На Південне! Курс на Чорноморське. Швидкісні цілі в напрямку Одеси з Чорного моря. Реактивні БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Миколаївщину/Одещину. Реактивні БпЛА: КАБи на північ Харківщини. Реактивний БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одесу. Реактивний БпЛА курсом на Дніпро. БпЛА на Запоріжжя з півдня. БпЛА на півночі від Дніпра, курс на захід. БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на північ. БпЛА курсом на Харків з півночі. БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня. Росія вночі завдала комбінованого удару по Сумах – застосувала дві керовані авіабомби та безпілотники. Унаслідок атаки поранені двоє людей. Також пошкоджені приватні будинки, нежитлові приміщення, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Наслідки атаки на Суми / Фото з телеграм-каналу Артема Кобзара БпЛА ві напрямку Запоріжжя з півдня. БпЛА на півдні Харківщини, курс на північ. У Новосолоному ворожий дрон атакував цивільний автомобіль. Внаслідок удару загинув 41-річний чоловік. Ще одна смертельна атака сталася в Кушугумі – там російський FPV-дрон убив 48-річну жінку. БпЛА на Одесу з моря! Швидкісна ціль на сході Харківщини, в напрямку Шевченкове з півночі БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на південь. БпЛА на півдні Харківщини, курс на Дніпропетровщину. БпЛА в центрі Сумщини, курс на захід! БпЛА на Суми з півночі. Та на півночі Сумщини, курс на південь. Вранці російські війська двічі атакували FPV-дронами цивільні автомобілі, які рухалися дорогою Дергачі – Козача Лопань. Про це повідомив керівник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Один із ударів стався на виїзді зі Слатиного. Внаслідок атаки 34-річний чоловік отримав поранення, однак зміг на пошкодженому автомобілі дістатися Дергачів та самостійно звернутися по медичну допомогу. Під час іншої атаки, яка сталася на виїзді з Лещенків у напрямку Слатиного, люди не постраждали. КАБи в напрямку населеного пункту Васильківка на Дніпропетровщині. КАБи на Запорізьку область. БпЛА на Суми з півночі. БпЛА на сході Харківщини та Запорізької області, на південно-східний напрямок. БпЛА на південно-східній частині Сумщини, курс на Полтавщину. КАБи на Донеччину! КАБи на Запорізьку область. БпЛА в напрямку населеного пункту Кривий Ріг зі сходу! БпЛА в напрямку Одещини з Чорного моря! Курс на Чернігів з півночі! БпЛА з півночі в напрямку Харкова! КАБи на Донеччину! БпЛА на Запоріжжя з півдня! КАБи на північ Харківщини! БпЛА з півночі на лінію розмежування Сумщини та Харківщини, курс південний. Ворог ударним БпЛА атакував цивільну інфраструктуру. Будівля зазнала значних руйнувань. КАБи на Донеччину! БпЛА в напрямку Сум з півночі. КАБи на Сумщину! Сумщина: БпЛА на півдні від Глухова, курс - південний/південно-східний. Чернігівщина: БпЛА у напрямку Городні з північного сходу. Реактивний БпЛА у напрямку Харкова з півночі. БпЛА у напрямку Вільнянська (Запорізька обл.) Сили ППО знищили 19 російських безпілотників у небі над Дніпропетровщиною у ніч на 7 серпня. Харківщина: реактивні БпЛА на/повз Богодухів південним курсом, БпЛА в напрямку Харкова з півночі. Ворог атакував територію Волохово-Ярського старостинського округу на Харківщині. Два удари БпЛА припали на складські приміщення сільськогосподарського підприємства, внаслідок чого виникла пожежа. Рятувальники ліквідовують займання. За попередніми даними, постраждалих немає. Харківщина: БпЛА у напрямку Рогані/Чугуєва з півночі. Запорізька область: БпЛА у напрямку Вільнянська, Тернуватого. Дніпропетровщина: реактивні БпЛА в районі населеного пункту Гірницьке (Нікопольщина). КАБи на схід Дніпропетровщини! КАБи на Запорізьку область! Реактивний БпЛА на південному заході Дніпропетровщини у напрямку Божедарівки, Криничок з півдня. Харківщина: БпЛА в районі Савинців, Балаклії. Реактивний БпЛА на південному заході Дніпропетровщини у напрямку Божедарівки з півдня. Реактивний БпЛА з Донеччини у напрямку Ізюма (Харківщина). Донеччина: БпЛА над Слов'янськом та Донецьким. Харківщина: реактивний БпЛА курсом на Барвінкове зі сходу. Реактивний БпЛА на сході від Сум південним курсом. БпЛА у напрямку Сум з півночі. БпЛА в напрямку Харкова з південного заходу. Групи ворожих БпЛА біля Барвінкового (Харківщина) вектором руху на Полтавщину. Ударні БпЛА на Ізмаїл з півночі. Вибухи у Сумах. КАБи летіли на місто. Ударні БпЛА у напрямку Сарати. Ще декілька груп ударних БпЛА у тому ж напрямку з Чорного моря. Ударні БпЛА на Харків з півночі. Група ударних БпЛА з Чорного моря у напрямку на Татарбунари. Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Тривога у Києві та низці областей. Загроза застосування балістичного озброєння. Ударний БпЛА на Павлоград зі сходу. Реактивний БпЛА в районі Божедарівки, курс північний. Реактивний БпЛА на півночі Одещини у напрямку Вознесенська. Ударний БпЛА на Павлоград зі сходу. Реактивний БпЛА на заході Дніпропетровщини у напрямку Кременчука. Ударні БпЛА у напрямку Південного з Чорного моря. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі. Реактивний БпЛА у напрямку Вилкове (Одещина) з Чорного моря Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщині. Ударний БпЛА на Полтаву із заходу КАБи на Сумщину! Ударний БпЛА на Полтаву з півночі; Ударний БпЛА на Харків з півночі. Реактивний БпЛА у напрямку Нікополя з південного напрямку. Групи ударних БпЛА на південь Одещини з Чорного моря
Двоє людей загинули внаслідок російських атак по Запорізькому району
Росіяни знищили поштове відділення у Глухівській громаді
Попередньо, люди не постраждали.
Окупанти вдарили по Харківщині
КАБи на Сумщину!
Реактивні БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на південь Одещини.
Реактивний БпЛА курсом на Миколаїв з півночі.
БпЛА курсом на Миколаїв.
Швидкісна ціль на Полтаву!
БпЛА на заході від Миколаєва, на північно-східний напрямок.
Швидкісна ціль на Харківщині, курс на Полтавщину.
БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс на Кривий Ріг.
БпЛА на заході від Сум на південно-західний напрямок.
Відбій загрози по МіГ-31К.
Реактивний БпЛА в напрямку Харкова зі сходу.
Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка!
БпЛА на півночі від Глухова на Сумщині, курс на Чернігівщину.
Реактивний БпЛА на сході від Кривого Рогу, курс на північ.
БпЛА на сході від Запоріжжя, курс на північ.
Реактивні БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на Березанку!
Реактивний БпЛА на Дніпро!
Швидкісна ціль на Миколаївщину, Морське
На Південне!
Курс на Чорноморське.
Швидкісні цілі в напрямку Одеси з Чорного моря.
Реактивні БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Миколаївщину/Одещину.
Реактивні БпЛА:
КАБи на північ Харківщини.
Реактивний БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одесу.
Реактивний БпЛА курсом на Дніпро.
БпЛА на Запоріжжя з півдня.
БпЛА на півночі від Дніпра, курс на захід.
БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на північ.
БпЛА курсом на Харків з півночі.
БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня.
Росія вночі завдала комбінованого удару по Сумах – застосувала дві керовані авіабомби та безпілотники.
Унаслідок атаки поранені двоє людей. Також пошкоджені приватні будинки, нежитлові приміщення, автомобілі та об’єкти інфраструктури.
Наслідки атаки на Суми / Фото з телеграм-каналу Артема Кобзара
БпЛА ві напрямку Запоріжжя з півдня.
БпЛА на півдні Харківщини, курс на північ.
У Новосолоному ворожий дрон атакував цивільний автомобіль. Внаслідок удару загинув 41-річний чоловік.
Ще одна смертельна атака сталася в Кушугумі – там російський FPV-дрон убив 48-річну жінку.
БпЛА на Одесу з моря!
Швидкісна ціль на сході Харківщини, в напрямку Шевченкове з півночі
БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на південь.
БпЛА на півдні Харківщини, курс на Дніпропетровщину.
БпЛА в центрі Сумщини, курс на захід!
БпЛА на Суми з півночі. Та на півночі Сумщини, курс на південь.
Вранці російські війська двічі атакували FPV-дронами цивільні автомобілі, які рухалися дорогою Дергачі – Козача Лопань. Про це повідомив керівник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Один із ударів стався на виїзді зі Слатиного. Внаслідок атаки 34-річний чоловік отримав поранення, однак зміг на пошкодженому автомобілі дістатися Дергачів та самостійно звернутися по медичну допомогу. Під час іншої атаки, яка сталася на виїзді з Лещенків у напрямку Слатиного, люди не постраждали.
КАБи в напрямку населеного пункту Васильківка на Дніпропетровщині.
КАБи на Запорізьку область.
БпЛА на Суми з півночі.
БпЛА на сході Харківщини та Запорізької області, на південно-східний напрямок.
БпЛА на південно-східній частині Сумщини, курс на Полтавщину.
КАБи на Донеччину!
КАБи на Запорізьку область.
БпЛА в напрямку населеного пункту Кривий Ріг зі сходу!
БпЛА в напрямку Одещини з Чорного моря!
Курс на Чернігів з півночі!
БпЛА з півночі в напрямку Харкова!
КАБи на Донеччину!
БпЛА на Запоріжжя з півдня!
КАБи на північ Харківщини!
БпЛА з півночі на лінію розмежування Сумщини та Харківщини, курс південний.
Ворог ударним БпЛА атакував цивільну інфраструктуру. Будівля зазнала значних руйнувань.
КАБи на Донеччину!
БпЛА в напрямку Сум з півночі.
КАБи на Сумщину!
Сумщина: БпЛА на півдні від Глухова, курс - південний/південно-східний.
Чернігівщина: БпЛА у напрямку Городні з північного сходу.
Реактивний БпЛА у напрямку Харкова з півночі.
БпЛА у напрямку Вільнянська (Запорізька обл.)
Сили ППО знищили 19 російських безпілотників у небі над Дніпропетровщиною у ніч на 7 серпня.
Харківщина: реактивні БпЛА на/повз Богодухів південним курсом, БпЛА в напрямку Харкова з півночі.
Ворог атакував територію Волохово-Ярського старостинського округу на Харківщині. Два удари БпЛА припали на складські приміщення сільськогосподарського підприємства, внаслідок чого виникла пожежа.
Рятувальники ліквідовують займання. За попередніми даними, постраждалих немає.
Харківщина: БпЛА у напрямку Рогані/Чугуєва з півночі.
Запорізька область: БпЛА у напрямку Вільнянська, Тернуватого.
Дніпропетровщина: реактивні БпЛА в районі населеного пункту Гірницьке (Нікопольщина).
КАБи на схід Дніпропетровщини!
КАБи на Запорізьку область!
Реактивний БпЛА на південному заході Дніпропетровщини у напрямку Божедарівки, Криничок з півдня.
Харківщина: БпЛА в районі Савинців, Балаклії.
Реактивний БпЛА на південному заході Дніпропетровщини у напрямку Божедарівки з півдня.
Реактивний БпЛА з Донеччини у напрямку Ізюма (Харківщина).
Донеччина: БпЛА над Слов'янськом та Донецьким. Харківщина: реактивний
БпЛА курсом на Барвінкове зі сходу.
Реактивний БпЛА на сході від Сум південним курсом.
БпЛА у напрямку Сум з півночі.
БпЛА в напрямку Харкова з південного заходу.
Групи ворожих БпЛА біля Барвінкового (Харківщина) вектором руху на Полтавщину.
Ударні БпЛА на Ізмаїл з півночі.
Вибухи у Сумах. КАБи летіли на місто.
Ударні БпЛА у напрямку Сарати.
Ще декілька груп ударних БпЛА у тому ж напрямку з Чорного моря.
Ударні БпЛА на Харків з півночі.
Група ударних БпЛА з Чорного моря у напрямку на Татарбунари.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Тривога у Києві та низці областей.
Загроза застосування балістичного озброєння.
Ударний БпЛА на Павлоград зі сходу.
Реактивний БпЛА в районі Божедарівки, курс північний.
Реактивний БпЛА на півночі Одещини у напрямку Вознесенська.
Ударний БпЛА на Павлоград зі сходу.
Реактивний БпЛА на заході Дніпропетровщини у напрямку Кременчука.
Ударні БпЛА у напрямку Південного з Чорного моря.
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.
Реактивний БпЛА у напрямку Вилкове (Одещина) з Чорного моря
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщині.
Ударний БпЛА на Полтаву із заходу
КАБи на Сумщину!
Ударний БпЛА на Полтаву з півночі;
Ударний БпЛА на Харків з півночі.
Реактивний БпЛА у напрямку Нікополя з південного напрямку.
Групи ударних БпЛА на південь Одещини з Чорного моря