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24 Канал Новости Украины Россияне снова запустили "Шахеды": какие области Украины под угрозой атаки
6 мая, 21:31
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Россияне снова запустили "Шахеды": какие области Украины под угрозой атаки

Ирина Марцияш

Россия вечером 6 мая снова запустила на нашу страну "Шахеды". В части областей Украины объявили из-за этого воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

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Куда движутся дроны

21:29, 06 мая

На Запорожье слышны взрывы. Там работает ПВО.

21:11, 06 мая

Несколько групп ударных БПЛА на границе Запорожской и Донецкой областей. Движутся в направлении Днепропетровской области.

21:10, 06 мая

Угроза ударных беспилотников по Запорожской области, сообщил Иван Федоров.

19:23, 06 мая

Мониторы пишут об угрозе применения ударных БПЛА типа Shahed-136. Отмечены пуски из района Приморско-Ахтарска и Чауды.