Россияне снова запустили "Шахеды": какие области Украины под угрозой атаки

Россия вечером 6 мая снова запустила на нашу страну "Шахеды". В части областей Украины объявили из-за этого воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

Смотрите также Взрыв на Николаевщине: Россия снова ударила реактивным дроном "Бандероль"

Куда движутся дроны