Россияне ударили по Сумам: 4 травмированных, среди них ребенок

В ночь на 7 октября оккупанты совершили атаку "Шахедов" на Украину. Под ударом оказались Сумы.

Поздно вечером 6 октября в Сумах раздавались взрывы. Враг ударил по городу "Шахедами".

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Есть раненые

В ГСЧС уточнили, что оккупанты совершили атаку БПЛА по частному жилому сектору города, в результате чего значительные разрушения получил одноэтажный жилой дом. Возник пожар.

Кроме того, сотрудники ГСЧС эвакуировали пожилую женщину из соседнего помещения, двери которого деформировало взрывной волной.

По предварительным данным, травмы получили 4 человека, среди них 1 ребенок.

Также повреждены 9 домов, 2 гаража, 3 автомобиля.

Последствия атаки на Сумы / Фото ГСЧС Украины

К слову, утром 7 октября в Украине объявляли тревогу из-за МиГ-31-К. Враг запустил "Кинжалы" в направлении Киева и Староконстантинова. В столице обломки ракет упали в трех районах, в одном произошло возгорание.