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24 Канал Новости Украины Россия продолжает террор: где сейчас есть угроза БПЛА
8 сентября, 20:06
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Россия продолжает террор: где сейчас есть угроза БПЛА

София Рожик

Россия в ночь на 9 сентября продолжает терроризировать Украину обстрелами. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде областей.

Если в вашем регионе прозвучит воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал отслеживает , куда летят российские ракеты.

Куда движутся БПЛА?

 

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

21:19, 08 сентября

БПЛА в Днепропетровской области, направляется к населенному пункту Синельниково, Днепр.

21:05, 08 сентября

УАБы в Харьковскую область.

20:58, 08 сентября

БПЛА над/мимо Слаты в направлении Харькова.

20:53, 08 сентября

Киев! Реактивный БПЛА над городом!

20:50, 08 сентября

20:47, 08 сентября

Реактивный БПЛА направляется в Бровары в сторону Киева.

20:42, 08 сентября

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Сумскую область.

20:34, 08 сентября

20:26, 08 сентября

Харьковская область: ударный БПЛА, направляющийся на Дергач с севера.

20:22, 08 сентября

20:14, 08 сентября

20:07, 08 сентября

Киев! Реактивный БПЛА над городом!

20:03, 08 сентября

Реактивный БПЛА в Киевской области, направляется в сторону Чабанов/Киева.

20:01, 08 сентября

Киевская область: реактивные БПЛА в Василькове.

19:53, 08 сентября

Киевская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Кагарлика, направляясь в сторону Обухова.

19:41, 08 сентября

Реактивные БПЛА в направлении центра Киева с юга.

19:33, 08 сентября

Реактивные БПЛА на Бровары и Борисполь с востока.

19:32, 08 сентября

Реактивный БПЛА в районе Вишневого, курс – западный

19:15, 08 сентября

Киевская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Кагарлика, направляясь в сторону Обухова.

19:13, 08 сентября

Реактивный БПЛА на севере Черниговской области – курсом на Сновск, Березна.

 