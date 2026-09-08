Россия продолжает террор: где сейчас есть угроза БПЛА

Россия в ночь на 9 сентября продолжает терроризировать Украину обстрелами. Военно-воздушные силы предупреждают об опасности в ряде областей.

Если в вашем регионе прозвучит воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал отслеживает , куда летят российские ракеты.

Куда движутся БПЛА?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте