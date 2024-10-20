Повреждена многоэтажка: в Киевской ОГА рассказали о последствиях атаки "Шахедов" на область
Источник:Киевская ОВА
В ночь на 20 октября российские ударные беспилотники в очередной раз атаковали Украину. Под ударом вражеских "Шахедов" оказалась в том числе и Киевская область.
О ночной атаке на Киевскую область рассказал начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко. По его словам, сейчас оперативные группы продолжают работу по выявлению и фиксации последствий.
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Вражеские дроны атаковали Киевскую область
В КОВА сообщили, что силы ПВО отразили очередную атаку БпЛА, вражеские цели были уничтожены. Отмечается, что попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено.
К счастью, пострадавших среди населения также нет.
В одном из населенных пунктов Киевской области в результате падения обломков вражеских целей повреждена внешняя стена многоэтажного дома. Повреждения незначительные,
– добавили в Киевской ОГА.
Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
К слову, в ночь на 20 октября российские войска направили десятки "Шахедов" и на саму столицу. Украинские военные сбивали вражеские цели, которые заходили на Киев несколькими волнами.