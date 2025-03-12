В Киевской области вражеские БпЛА вызвали пожары: в ГСЧС рассказали о последствиях атаки

В Киевской области ночью враг атаковал "Шахедами". ПВО отразила российскую атаку, но в нескольких районах упали обломки дронов. О пострадавших не сообщается.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Что известно о последствиях атаки БпЛА в Киевской области

Еще в 22:02 в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за опасности применения россиянами "Шахедов". Вражеские дроны двигались на Киев и область с Черниговщины и достигли территории региона в 00:32. По воздушным целям работала противовоздушная оборона, взрывы прогремели на Киевщине около 01:00.

Во время ночной атаки в Фастовском районе упали обломки БпЛА. В результате этого произошел пожар площадью 500 квадратных метров. Там загорелся мебельный магазин. Спасатели оперативно приехали на место и за несколько часов ликвидировали последствия атаки.

Также в этом же районе падение обломков вызвало возгорание частного дома. В Обуховском и Броварском районах вражеские дроны повредили жилые дома. В ГСЧС добавили, что в местах пожаров жертв и пострадавших нет.

В Киевской области спасатели ликвидировали последствия атаки БпЛА / Фото ГСЧС Украины

К слову, ночью вражеские БпЛА также повлекли за собой повреждения зданий в Шевченковском районе Харькова. Взрывы в городе тоже раздались около 01:00. "Шахед" попал между частными домами. В результате падения дрона пожары не начались. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.