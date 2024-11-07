Тревога длилась почти 6 часов: детали атаки "Шахедов" на Черкасскую область

Российские войска в ночь на 7 ноября в очередной раз запускали ударные БпЛА по украинским регионам. Под прицел врага попала и Черкасская область.

Там по вражеским целям работали силы ПВО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Черкасскую ОГА.

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Атака "Шахедов" на Черкасскую область

Игорь Табурец, глава ОВА, рассказал, что сутки в области начались с тревоги, которая была почти 6 часов.

По его словам, по вражеским воздушным целям работали средства ПВО.

В результате в пределах области уничтожено четыре "Шахеды",

– отметил Табурец.

Он также проинформировал, есть ли пострадавшие. Поэтому, по его словам, прошло без пострадавших. Также отмечается, что разрушений от падения обломков не зафиксировано.

Враг атаковал Киев: что известно

Утром 7 ноября в КГВА рассказали детали вражеской атаки на столицу. Начальник КМВА отметил, что российские дроны заходили на Киев как поодиночке, так и группами. Нападение происходило волнами, с разных направлений. Вражеские БпЛА заходили на город на разных высотах – как на очень низких, так и на значительных.

Отмечается, что воздушная тревога в городе продолжалась 8 часов.

В результате работы ПВО и других составляющих сил обороны в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БПЛА.

В результате атаки российских ударных беспилотников в 6 районах города зафиксировано падение обломков. Есть повреждения жилых и нежилых зданий. Также известно о 2 пострадавших.