Обломки упали на частную застройку: в КМВА рассказали о последствиях атаки беспилотников на Киев

В ночь на 25 ноября российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки произошло падение обломков на частную застройку.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КМВА. Отмечается, что атака БПЛА продолжается, жителей призывают оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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Какие последствия атаки дронов на Киев

Воздушную тревогу в Киеве из-за атаки беспилотников объявили в 22:19. Уже вскоре жители столицы услышали работу сил ПВО по вражеским дронам.

Вследствие атаки беспилотников вооруженных сил России по Киеву в Днепровском районе столицы произошло возгорание окна балкона на 9 этаже 9-ти этажного жилого дома,

– сообщили в КГВА.

Начальник КГВА Сергей Попко добавил, что информация о пострадавших еще выясняется.

Обновление 01:00 После обработки данных, информация о возгорании балкона в многоэтажном доме из-за атаки БПЛА не подтвердилась.

Впоследствии стало известно, что также было зафиксировано падение обломков на частную застройку в Дарницком районе столицы. По предварительным данным, без пожара и пострадавших.

Кстати, оперативно об атаках "Шахедами", воздушной тревоге и последствиях российских ударов читайте в нашем телеграме.

Вечером 24 ноября под атакой вражеских беспилотников оказалось также Запорожье. Впоследствии в Запорожской ОВА сообщили, что был поврежден инфраструктурный объект.