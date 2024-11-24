Об этом сообщили в Суспільному, пишет 24 Канал. В Украине также продолжается массированная атака ударными дронами.

Хронология атаки врага Новая волна ударных беспилотников атакует Украину: тревога распространилась на Киев

Что известно об атаке на Запорожье 24 ноября

Вечером 24 ноября Россия в очередной раз атаковала Запорожскую область с воздуха. Мониторинговые каналы и Воздушные силы в это время писали о массированной атаке дронов на территорию Украины.

Воздушная тревога в Запорожской области продолжается много часов, с 19:38. Примерно в 23:40 Запорожская областная военная администрация сообщила о звуках взрывов в регионе. Также СМИ написали, что Запорожье слышит взрывы.

Напомним, что при таких обстоятельствах нельзя фотографировать или снимать работу украинских защитников, а следует находиться в укрытии до окончания воздушной тревоги.

Угроза ударных БпЛА продолжается в большинстве областей Украины, учитывая столичный регион и сам Киев.

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