Про це повідомили у Суспільному, пише 24 Канал. В Україні також триває масована атака ударними дронами.

Хронологія атаки ворога Нова хвиля ударних безпілотників атакує Україну: тривога поширилась на Київ

Що відомо про атаку на Запоріжжя 24 листопада

Увечері 24 листопада Росія в черговий раз атакувала Запорізьку область із повітря. Моніторингові канали та Повітряні сили в цей час писали про масовану атаку дронів на територію України.

Повітряна тривога у Запорізькій області триває багато годин, з 19:38. Приблизно о 23:40 Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про звуки вибухів у регіоні. Також ЗМІ написали, що Запоріжжя чує вибухи.

Нагадаємо, що за таких обставин не можна фотографувати чи фільмувати роботу українських захисників, а слід перебувати в укритті аж до закінчення повітряної тривоги.

Загроза ударних БпЛА триває у більшості областей України, враховуючи столичний регіон та сам Київ.

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