Сообщает 24 Канал со ссылкой на КМВА и Киевскую ОВА.

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Какие последствия атаки "Шахедов" на Киев

В КГВА рассказали, что за прошедшие сутки воздушную тревогу в Киеве объявляли два раза: с 23:04 до 01:05 и с 01:15 до 02:17.

Общая продолжительность воздушной тревоги в столице составила 3 часа, 3 минуты.

В ночь на 29 марта в воздушном пространстве Киева и в окрестностях столицы было зафиксировано 30 вражеских БпЛА. 16 из них – уничтожены средствами ПВО. Остальные – локально потеряны, или покинули воздушное пространство,

– говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений в пределах Киева.

Что известно о последствиях атаки на Киевщине

В ОВА сообщили, что на Киевщине работали силы ПВО, есть сбития. Однако точное количество сбитых российских БпЛА не сообщается.

К счастью, в области также обошлось без пострадавших. Также не допущено попаданий в объекты критической инфраструктуры.

В Вышгородском районе в одном из садовых товариществ в результате падения обломков сбитых целей поврежден частный дом,

– рассказали в ОВА.

Сейчас оперативные группы продолжают фиксировать и ликвидировать последствия вражеской атаки.