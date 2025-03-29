Повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА та Київську ОВА.

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Які наслідки атаки "Шахедів" на Київ

В КМВА розповіли, що впродовж минулої доби повітряну тривогу у Києві оголошували два рази: з 23:04 до 01:05 та з 01:15 до 02:17.

Загальна тривалість повітряної тривоги у столиці склала 3 години, 3 хвилини.

У ніч на 29 березня в повітряному просторі Києва та в околицях столиці було зафіксовано 30 ворожих БпЛА. 16 з них – знищені засобами ППО. Решта – локаційно втрачені, або покинули повітряний простір,

– йдеться у повідомленні.

На щастя, минулося без постраждалих та руйнувань у межах Києва.

Що відомо про наслідки атаки на Київщині

В ОВА повідомили, що на Київщині працювали сили ППО, є збиття. Однак точна кількість збитих російських БпЛА не повідомляється.

На щастя, в області також минулося без постраждалих. Також не допущено влучань в об'єкти критичної інфраструктури.

У Вишгородському районі в одному з садових товариств унаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджено приватний будинок,

– розповіли в ОВА.

Наразі оперативні групи продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки ворожої атаки.