Повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА та Київську ОВА.
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Які наслідки атаки "Шахедів" на Київ
В КМВА розповіли, що впродовж минулої доби повітряну тривогу у Києві оголошували два рази: з 23:04 до 01:05 та з 01:15 до 02:17.
Загальна тривалість повітряної тривоги у столиці склала 3 години, 3 хвилини.
У ніч на 29 березня в повітряному просторі Києва та в околицях столиці було зафіксовано 30 ворожих БпЛА. 16 з них – знищені засобами ППО. Решта – локаційно втрачені, або покинули повітряний простір,
– йдеться у повідомленні.
На щастя, минулося без постраждалих та руйнувань у межах Києва.
Що відомо про наслідки атаки на Київщині
В ОВА повідомили, що на Київщині працювали сили ППО, є збиття. Однак точна кількість збитих російських БпЛА не повідомляється.
На щастя, в області також минулося без постраждалих. Також не допущено влучань в об'єкти критичної інфраструктури.
У Вишгородському районі в одному з садових товариств унаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджено приватний будинок,
– розповіли в ОВА.
Наразі оперативні групи продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки ворожої атаки.