Атака "Шахедов" на Киев продолжается: в нескольких районах вспыхнули пожары

Дроны-камикадзе врага всю ночь 7 ноября пытаются нанести вред Киеву. Уже известно о некоторых последствиях воздушной атаки врага.

Городской голова Киева Виталий Кличко, в частности, сообщил о пожаре в Печерском районе столицы. Известно, что горят верхние этажи многоэтажки.

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Воздушная тревога в Киеве продолжается с 00:13, то есть с начала суток 7 ноября. Беспилотники врага волна за волной пытались атаковать столицу. Во время утренней атаки около 5 утра в одной из многоэтажек начался пожар.

В Печерском районе Киева горят верхние этажи многоэтажки. Все экстренные службы на месте. Атака на столицу продолжается. Оставайтесь в укрытиях!

– сообщил городской голова Виталий Кличко.

Впоследствии он добавил, что уже продолжается эвакуация людей из этой многоэтажки, где произошел пожар в результате атаки дронов врага. К счастью, по состоянию на это время обращений к медикам не было, но бригады на всякий случай дежурят на месте.

В Киевской ГВА уточнили, что на дом в Печерском районе именно упали обломки БПЛА российской армии. И указали на сильное задымление. А информация о пострадавших требует уточнения.

А спустя еще несколько минут из сообщения военной администрации стало известно о частичном разрушении конструкций пострадавшего дома на уровне 31 этажа. ГСЧС работает, предварительно – пострадавших нет. В настоящее время возгорание в Печерском районе локализовали.

Также повреждения после атаки "Шахедов" есть в Соломенском районе. По предварительной информации, там поврежден жилой дом, а также загорелся пожар в нежилом помещении.

В Оболонском районе в результате падения обломков также произошло возгорание на верхних этажах бизнес-центра.

В Подольском районе в результате российской атаки пылает, предварительно, двухэтажное частное здание.

Заметим, несколькими часами ранее стало известно, что в результате атаки одной из волн "Шахедов" в Голосеевском районе Киева существенно повреждена квартира. Из-за обломков дронов произошли пожары в гаражном кооперативе и рядом на СТО. Информации о пострадавших там не было.