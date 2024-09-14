Тревога звучала всю ночь: какие последствия удара "Шахедами" по Киевщине

Россия не прекращает свои атаки на мирные города Украины. В частности, в ночь на 14 сентября под ударом "Шахедов" в очередной раз оказалась Киевщина.

В ОВА рассказали, что тревога в Киевской области продолжалась всю ночь. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Что известно об атаке "Шахедов" на Киевскую область

В ночь на 14 сентября Россия атаковала Киевскую область "Шахедами". Также в области работала ПВО, есть сбитые цели.

Пострадавших нет. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. В результате падения обломков сбитых целей фиксируются повреждения в двух районах области,

– рассказали в ОВА.

Также в одном из районов были повреждены два частных дома и хозяйственная постройка. В другом – остекление в многоквартирном доме и автомобиль.



В ОВА отметили, что всем владельцам поврежденных домов будет оказана вся необходимая помощь. В то же время оперативные группы продолжают фиксировать и ликвидировать последствия ночной атаки.

Напомним, что в ночь на 14 сентября по Украине было выпущено 76 "Шахедов". Силами ПВО в результате противовоздушного боя было уничтожено 72 российские ударные БпЛА.