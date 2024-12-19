Обломки упали на железную дорогу: что известно о последствиях удара "Шахедами" по Киевской области

В ночь на 19 декабря Россия в очередной раз атаковала Киевскую область дронами-камикадзе. Из-за опасности тревога была аж 9 часов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской ОГА Руслана Кравченко.

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Какие последствия атаки на Киевщине

В течение 9 часов на Киевщине была тревога из-за угрозы ударов БПЛА. Силы ПВО отбили вражескую атаку и уничтожили все воздушные цели, которыми российские захватчики атаковали регион.

К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Также не было допущено попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры.

Впрочем, в результате падения сбитых дронов есть повреждения. Так, в одном из населенных пунктов Киевской области пострадал частный дом. Там выбито остекление и поврежден забор.

Также падение обломков сбитой цели было зафиксировано на одном из участков железной дороги. В результате инцидента железную дорогу перекрыли, чтобы изъять обломки железной дороги. Пожары или повреждения не зафиксировали, и сейчас движение по пути уже восстановлено.

Напомним, что в ночь на 19 декабря российская армия выпустила по территории Украины 85 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили 45 из них, еще 40 – локально потеряно. В общем, силы ПВО отражали вражескую атаку в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Также ночью противник нанес удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и управляемой авиационной ракетой Х-59/69. В результате ракетного удара повреждены частные, многоквартирные дома и муниципальное имущество на Сумщине и Днепропетровщине. Предварительно без жертв и пострадавших.