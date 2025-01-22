Киевскую область атаковали "Шахеды", разрушен дом: власти рассказали о последствиях
Ночью 22 января Киевскую область в очередной раз атаковали дроны "Шахед". В области работало ПВО, есть информация о сбитых целях и повреждениях из-за обломков.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской ОГА Николая Калашника и полицию Киевской области.
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Какая ситуация на Киевщине после атаки "Шахедов"
Так, Николай Калашник рассказал, что в результате атаки "Шахедов" пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.
В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов частично разрушен дом и еще 4 повреждены. В зданиях выбиты окна, посечены фасады, повреждены кровли,
– пишет глава ОВА.
Он отмечает, что в другом населенном пункте повреждена линия электросетей – по состоянию на утро ее восстановили.
"Всем владельцам поврежденных домов будет оказана необходимая помощь. Работаем над этим вместе с местными властями и нашими международными партнерами", – написал Калашник.
Последствия падения обломков в Киевской области / фото Нацполиции
На месте происшествия работают следователи, специалисты-криминалисты и взрывотехники полиции Киевской области.