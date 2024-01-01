Россия кошмарит украинцев и 31 декабря, и 1 января. В столице днем 1 января слышали взрывы, работала ПВО. 24 Канал расскажет, что известно о ситуации в Киевской области после обстрелов 1 января.

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После обстрела 1 января в Киевской области есть повреждения

Зафиксировано падение обломков в нескольких населённых пунктах двух районов области. Уже известно о повреждении 4 частных домов и 4 легковых автомобилей. Кроме того, из-за падения обломков на открытых территориях возникло возгорание травяного настила. Пожары оперативно ликвидированы,

– написал Кравченко.

Он утверждает, что в результате обстрела жертв и пострадавших нет.

КОВА и общины собирают информацию о потребностях жителей поврежденных домов – людям окажут всю необходимую помощь. Оперативные группы продолжают фиксировать последствия российской атаки.

К счастью, благодаря эффективной работе украинских бойцов ПВО по враждебным целям нет попаданий в объекты критической и жилищной инфраструктуры, отметили в КОВА.

Что известно об атаке по столице и Киевской области 1 января

Начальник Киевской областной военной администрации указал, что 1 января тревогу в области объявляли трижды. Последняя тревога длилась почти 2,5 часа – Россия в очередной раз запустила "Шахеды". В течение этого времени в Киевской области работала ПВО.

Кроме того, что тревоги участились, оккупанты еще и комбинируют атаки. Например, запускают дроны, а затем поднимают МиГ, или наоборот. На праздничные дни они поднимают несколько истребителей и повышают плотность атак.

1 января "Шахеды" летели в Киевскую область несколькими партиями из Полтавской – под угрозой был Переяслав-Хмельницкий. Впоследствии дроны добрались до левого берега: была угроза для Броваров и Борисполя. Киевляне на обоих берегах Днепра слышали взрывы. ПВО работала и в области, и в Киеве.

В первый день года Украина под ударом