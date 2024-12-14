Возник пожар: куда упали обломки вражеских дронов во время атаки на Киевскую область

Российские войска не прекращают атаковать дронами Киевскую область. Так, еще с вечера 13 декабря и этой ночью в регионе трижды объявляли тревогу.

По вражеским целям работали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

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Атака на Киевскую область

Кравченко сообщил, что в области работали силы ПВО. По его словам, есть сбитые цели. Он рассказал, есть ли пострадавшие.

К счастью, пострадавших среди населения нет.

Отмечается, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждено админздание предприятия, два складских помещения и автомобиль,

– говорится в сообщении.

Кравченко отметил, что пожар, который возник, был ликвидирован. По его словам, оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.