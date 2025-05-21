В Сумах начался масштабный пожар на месте удара: в ГСЧС показали жуткое видео

Российская атака по Сумах вызвала масштабный пожар. Враг ударил по городу 21 мая. На месте работали спасатели ГСЧС.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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После атаки на Сумы начался пожар

Российские войска в ночь на 21 мая ударили по промышленным объектам Сумской общины.

Попадания были зафиксированы по двум предприятиям: 5 попаданий враг совершил по одному и 2 – по другому. В результате атаки произошло частичное разрушение здания и возник масштабный пожар. Пожарные работали до утра одновременно на трех локациях. Работы выполнялись в сложных условиях.

Несмотря на все сложности и высокую пожарную нагрузку, сотрудники ГСЧС ликвидировали все очаги горения,

– говорится в сообщении.

Спасатели тушили пожар в Сумской общине / Фото ГСЧС Украины

Спасатели привлекали для преодоления последствий атаки специальную технику для подвоза воды и осуществления тушения на высоте. На некоторое время работы приостанавливались из-за угрозы повторных ударов со стороны врага.

В сложных условиях спасатели ликвидировали последствия атаки на Сумы: смотрите видео

Напомним, в результате обстрела Сумской общины погибших не было, но один человек получил ранения.

Этой ночью взрывы также раздавались в Харькове, на Киевщине и в столице. Россияне в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе.