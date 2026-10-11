Россия запустила ударные дроны по Украине: какие города находятся под угрозой

Вечером 11 октября российские войска провели атаку на Украину с помощью ударных беспилотников. В ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения вражеских БПЛА.

24 Канал следит за ситуацией и собирает основную информацию о воздушной атаке.

Где сейчас опасность?

Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

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