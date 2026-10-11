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24 Канал Новости Украины Россия запустила ударные дроны по Украине: какие города находятся под угрозой
11 октября, 21:45
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Россия запустила ударные дроны по Украине: какие города находятся под угрозой

Вероника Соцкова

Вечером 11 октября российские войска провели атаку на Украину с помощью ударных беспилотников. В ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения вражеских БПЛА.

24 Канал следит за ситуацией и собирает основную информацию о воздушной атаке.

Где сейчас опасность?

Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, последствиях российских обстрелов, а также о главных новостях Украины и мира вы можете узнавать в телеграм-канале "24 Канал".

 

 

 

22:10, 11 октября

Киев: реактивный БПЛА в Шулявке

 

22:10, 11 октября

Киев: реактивный БПЛА в Жулянах

22:09, 11 октября

Киев: БПЛА в направлении города

22:07, 11 октября

Чабаны

22:03, 11 октября

Реактивный БПЛА в Киевской области, направляется в Васильков

22:00, 11 октября

Реактивный БПЛА в Киевской области, направляется в Кагарлык

21:52, 11 октября

Реактивный БПЛА в Черкасской области, мимо Звенигородки курсом на север

21:42, 11 октября

Реактивный БПЛА в Киевской области, мимо Чернобыля, курс на запад

21:30, 11 октября

УАБы в Запорожской области

21:28, 11 октября

БПЛА в Сумской области пролетел мимо Хотиня в направлении Сум

21:17, 11 октября

Реактивный БПЛА из Черного моря в Николаевскую область

21:16, 11 октября

Запорожье: БПЛА в направлении города

21:13, 11 октября

Житомирская область: реактивный БПЛА, направляющийся к населенному пункту Народичи

21:11, 11 октября

Черниговская область:

реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Городни

реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Репки

21:02, 11 октября

Реактивный БПЛА в Киевской области, мимо Чернобыля, курс на запад