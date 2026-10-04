Россия запустила дроны по Украине: где есть угроза

Враг вновь запустил по Украине ударные беспилотники. Военно-воздушные силы предупреждают о движении вражеских дронов в направлении сразу нескольких областей.

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Куда летят "Шахеды"? Где сейчас тревога: смотрите на карте

