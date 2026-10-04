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24 Канал Новости Украины Россия запустила дроны по Украине: в Киеве – тревога, где еще есть угроза
4 октября, 22:48
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Обновлено - 22:54, 4 октября

Россия запустила дроны по Украине: где есть угроза

Вероника Соцкова

Враг вновь запустил по Украине ударные беспилотники. Военно-воздушные силы предупреждают о движении вражеских дронов в направлении сразу нескольких областей.

24 Канал собирает всю самую важную информацию. Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие!

Куда летят "Шахеды"?

Где сейчас тревога: смотрите на карте


 
 

 

22:43, 04 октября

Реактивный БПЛА на юге Черниговской области, направляется в Киевскую область.

22:39, 04 октября

БПЛА на западе Харьковской области, курс на юг.

22:37, 04 октября

БПЛА, следующий курсом на Павлоград с юга.

22:36, 04 октября

БПЛА, следующий курсом на Павлоград с юга.

22:27, 04 октября

Реактивный БПЛА на западе Черниговской области, курс на юг.

22:26, 04 октября

БПЛА над Запорожьем с юга.

22:24, 04 октября

БПЛА в Одесской области с моря.

22:23, 04 октября

БПЛА над Харьковом с севера.

22:21, 04 октября

БПЛА над Сумами с севера.

21:59, 04 октября

В течение дня Россия более 70 раз проводила атаки по 4 районам Днепропетровской области и городу Днепр

  • В Никополе в результате обстрелов погиб мужчина, еще три человека получили ранения. В целом в районе повреждены многоэтажный и частный дома, административное здание, АЗС, предприятие, магазины и автомобиль.
  • В Павлограде в результате удара БПЛА пострадал мужчина. Поврежден частный дом.
  • В Днепре в результате вражеской атаки возник пожар в помещении компании связи. В Синельниковском районе от ударов повреждены двухэтажный многоквартирный дом и автобус.

Спасатели ликвидировали последствия всех инцидентов, что произошли из-за российских обстрелов!

21:50, 04 октября

Реактивный БПЛА на севере Сумской области, курс на запад.

21:49, 04 октября

УАБы в юго-восточный район Днепропетровской области.

21:42, 04 октября

УАБы в Донецкую область.

21:39, 04 октября

Реактивный БПЛА в направлении Хмельницкого с юга.

21:34, 04 октября

БПЛА на севере Запорожья, направляется в Днепропетровскую область.

21:32, 04 октября

БПЛА на востоке Харьковской области, курс на юг.

21:30, 04 октября

В населенный пункт Бар, а дальше в Хмельницкую область.

21:28, 04 октября

Реактивный БПЛА в Носовке с севера в Черниговской области.

21:25, 04 октября

БПЛА на Харьков с севера.

21:20, 04 октября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Жмеринки в Винницкой области.

21:13, 04 октября

БПЛА над Запорожьем с юга.

21:10, 04 октября

На востоке Винницкой области, в направлении Ладыжина.

21:04, 04 октября

Реактивный БПЛА на севере Сумской области, курс на Кролевец.

21:03, 04 октября

БПЛА над Сумами с севера.