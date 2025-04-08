8 апреля, 20:38
Россия снова выпустила по Украине "Шахеды": для каких регионов есть угроза
Россия в очередной раз выпустила по Украине "Шахеды" вечером 8 апреля. Из-за этого в ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Харьков – оставайтесь в укрытиях! Несколько БпЛА направляются в направлении города. Группы ударных БпЛА на востоке Харьковщины. Курс – западный. Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА.
20:50, 08 апреля
20:24, 08 апреля
20:14, 08 апреля
Харьков – оставайтесь в укрытиях! Несколько БпЛА направляются в направлении города.
Группы ударных БпЛА на востоке Харьковщины. Курс – западный.
Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА.