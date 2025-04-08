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24 Канал Новости Украины Россия снова выпустила по Украине "Шахеды": для каких регионов есть угроза
8 апреля, 20:38
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Россия снова выпустила по Украине "Шахеды": для каких регионов есть угроза

Ярослав Погончук

Россия в очередной раз выпустила по Украине "Шахеды" вечером 8 апреля. Из-за этого в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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