Россия снова выпустила по Украине "Шахеды": для каких регионов есть угроза

Россия в очередной раз выпустила по Украине "Шахеды" вечером 8 апреля. Из-за этого в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Смотрите также Россияне бомбят как сумасшедшие, – Трамп об обстрелах Украины 20:50, 08 апреля Харьков – оставайтесь в укрытиях! Несколько БпЛА направляются в направлении города. 20:24, 08 апреля Группы ударных БпЛА на востоке Харьковщины. Курс – западный. 20:14, 08 апреля Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА.