Россия интенсивно атакует "Шахедами" Украину: в Одессе слышали взрывы

Россияне не прекращают обстреливать Украину ракетами и беспилотниками. Стоит не пренебрегать тревогой и всегда спускаться в укрытие.

В четверг поздно вечером, 6 июня, воздушная тревога прозвучала на Востоке, Юге, Севере и в Центре. В этом материале 24 Канал рассказывает об атаке "Шахедов" на Украину.

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