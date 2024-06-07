Россия интенсивно атакует "Шахедами" Украину: в Одессе слышали взрывы
Россияне не прекращают обстреливать Украину ракетами и беспилотниками. Стоит не пренебрегать тревогой и всегда спускаться в укрытие.
В четверг поздно вечером, 6 июня, воздушная тревога прозвучала на Востоке, Юге, Севере и в Центре. В этом материале 24 Канал рассказывает об атаке "Шахедов" на Украину.
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Паблики фиксируют российские беспилотники: Мониторинговые каналы утверждают, что ударный дрон пролетел через территорию подконтрольного россиянам Приднестровья. Курс БПЛА – северо-западный. Паблики отмечают, что дроны направляются в направлении Одесского района. Овидиополь, Черноморск – под прицелом врага. Также группа российских беспилотников движется на юго-запад от Полтавы. Воздушные силы пишут, что несколько новых групп вражеских дронов заметили в акватории Черного моря. Они движутся в сторону Одессы. Существует угроза применения Россией баллистического вооружения с северо-востока по украинским областям. По состоянию на это время российские беспилотники фиксируют: В Одессе слышали взрывы, о чем сообщил городской голова Геннадий Труханов. Силы обороны Юга заявили о работе ПВО.
Паблики фиксируют российские беспилотники:
Мониторинговые каналы утверждают, что ударный дрон пролетел через территорию подконтрольного россиянам Приднестровья. Курс БПЛА – северо-западный.
Паблики отмечают, что дроны направляются в направлении Одесского района. Овидиополь, Черноморск – под прицелом врага.
Также группа российских беспилотников движется на юго-запад от Полтавы.
Воздушные силы пишут, что несколько новых групп вражеских дронов заметили в акватории Черного моря. Они движутся в сторону Одессы.
Существует угроза применения Россией баллистического вооружения с северо-востока по украинским областям.
По состоянию на это время российские беспилотники фиксируют:
В Одессе слышали взрывы, о чем сообщил городской голова Геннадий Труханов. Силы обороны Юга заявили о работе ПВО.