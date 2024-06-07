Россия интенсивно атакует "Шахедами" Украину: в Одессе слышали взрывы

7 июня 2024, 01:41
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Россияне не прекращают обстреливать Украину ракетами и беспилотниками. Стоит не пренебрегать тревогой и всегда спускаться в укрытие.

В четверг поздно вечером, 6 июня, воздушная тревога прозвучала на Востоке, Юге, Севере и в Центре. В этом материале 24 Канал рассказывает об атаке "Шахедов" на Украину.

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02:01, 07 июня

Паблики фиксируют российские беспилотники:

  • на границе Винницкой и Хмельницкой областей – 1 дрон;
  • 2 дрона на юге Винницкой области;
  • 10 аппаратов на территории Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный;
  • 4 беспилотника западнее Черноморска в Одесской области;
  • 1 БпЛА из акватории Черного моря;
  • 3 дрона в Кременчугском районе Полтавской области, курс северо-западный.
01:53, 07 июня

Мониторинговые каналы утверждают, что ударный дрон пролетел через территорию подконтрольного россиянам Приднестровья. Курс БПЛА – северо-западный.

01:42, 07 июня

Паблики отмечают, что дроны направляются в направлении Одесского района. Овидиополь, Черноморск – под прицелом врага.

Также группа российских беспилотников движется на юго-запад от Полтавы.

01:27, 07 июня

Воздушные силы пишут, что несколько новых групп вражеских дронов заметили в акватории Черного моря. Они движутся в сторону Одессы.

01:20, 07 июня

Существует угроза применения Россией баллистического вооружения с северо-востока по украинским областям.

01:14, 07 июня

По состоянию на это время российские беспилотники фиксируют:

  • на северо-востоке Винницкой области, курсом на Белую Церковь;
  • на востоке Кировоградской области, курсом на восток от Днепра;
  • в центральной, восточной, западной и северной частях Николаевщины, курсом на запад и северо-запад;
  • в Херсонской области, курсом на Николаевщину;
  • в акватории Черного моря в районе Залива, курсом на север.
23:50, 06 июня

В Одессе слышали взрывы, о чем сообщил городской голова Геннадий Труханов. Силы обороны Юга заявили о работе ПВО.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак