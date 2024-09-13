"Шахеды" сбивает только Беларусь, – Зеленский упрекнул НАТО за нерешительность

Все чаще российские дроны пересекают воздушное пространство стран НАТО и союзников. В то же время единственной страной, которая сбила "Шахеды", стала Беларусь.

Владимир Зеленский во время выступления на ХХ ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии назвал этот факт унизительным. Что еще говорил украинский гарант, передает 24 Канал.

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НАТО не может решиться сбивать "Шахеды"

Владимир Зеленский указал, что союзники сбивали дроны в небе Ближнего Востока, когда те атаковали Израиль – однако по Украине такого решения нет. Президент указал, что это не делается даже тогда, когда российские ракеты и дроны направляются на территорию соседей Украины.

Зеленский отмечает, что партнеры боятся даже говорить об этом вопросе.

Пока только Беларусь отличилась сбиванием российских "Шахедов". Ну, я не думал, что в таком формате это будет. И это действительно, я считаю, просто унизительно. Унизительно для сильного демократического мира,

– указывает он.

Западные партнеры знают, где Россия собирает свои силы, они знают, где расположена российская ПВО, на какие позиции выводятся пусковые установки – союзники знают ключевые логистические маршруты.

"Все это можно уничтожить за считанные месяцы. Война длится десять лет. Полномасштабная почти три. То есть, чего не хватает, чтобы ее завершить? Силы, решений или желания", – акцентирует Зеленский.

Президент Украины отметил, что Россия до сих пор продолжает на максимуме производство своего оружия, получает для этого комплектующие со всего мира. По словам украинского гаранта, Путину дешевле продолжать террор, чем нам защищаться от этого же террора. Логистика оружия в России и площадки для российских ударов не достижимы для защитных ударов Украины.