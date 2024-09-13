Володимир Зеленський під час виступу на ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії назвав цей факт принизливим. Що ще говорив український гарант, передає 24 Канал.

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НАТО не може наважитися збивати "Шахеди"

Володимир Зеленський вказав, що союзники збивали дрони у небі Близького Сходу, коли ті атакували Ізраїль – проте щодо України такого рішення немає. Президент вказав, що це не робиться навіть тоді, коли російські ракети і дрони прямують на територію сусідів України.

Зеленський зазначає, що партнери бояться навіть говорити про це питання.

Поки що лише Білорусь відзначилась збиттям російських "Шахедів". Ну, я не думав, що в такому форматі це буде. І це дійсно, я вважаю, просто принизливо. Принизливо для сильного демократичного світу,

– вказує він.

Західні партнери знають, де Росія збирає свої сили, вони знають, де розташована російська ППО, на які позиції виводяться пускові установки – союзники знають ключові логістичні маршрути.

"Все це можна знищити за лічені місяці. Війна триває десять років. Повномасштабна майже три. Тобто, чого не вистачає, щоб її завершити? Сили, рішень або бажання", – акцентує Зеленський.

Президент України зауважив, що Росія досі триває на максимумі виробництво своєї зброї, отримує для цього комплектуючі з усього світу. За словами українського гаранта, Путіну дешевше продовжувати терор, ніж нам захищатись від цього ж терору. Логістика зброї в Росії та майданчики для російських ударів не досяжні для захисних ударів України.