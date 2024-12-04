Атака "Шахедов", наступление России на Востоке: хронология 1015 дня полномасштабной войны
Почти третий год продолжается украинское сопротивление российской агрессии. Враг продолжает наступать на Востоке и штурмовать на других участках фронта. Также агрессор не отказывается от воздушных атак на наши города.
Об основных событиях в общественной и политической жизни страны и мира, сообщает 24 Канал.
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Ночью россияне атаковали Украину дронами. Тревога распространилась по ряду областей. В частности, под ударом находились западные регионы. Украина за одну ночь может запускать больше беспилотников по стране-агрессору, чем Россия "Шахедов" по Украине, но российская армия быстро реагирует и нацеливается на места запуска дронов. Об этом рассказал Михаил Федоров. За минувшие сутки российская армия имела частичный успех вблизи 5 населенных пунктов в Донецкой области, в частности в Курахово. Продвижение врага отмечено на Кураховском, Покровском и Времовском направлениях. Поздно вечером 3 декабря Россия нанесла ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской громады.
Федоров объяснил, почему не все украинские БпЛА поражают цели в России
Ночью россияне атаковали Украину дронами. Тревога распространилась по ряду областей. В частности, под ударом находились западные регионы.
Украина за одну ночь может запускать больше беспилотников по стране-агрессору, чем Россия "Шахедов" по Украине, но российская армия быстро реагирует и нацеливается на места запуска дронов. Об этом рассказал Михаил Федоров.
За минувшие сутки российская армия имела частичный успех вблизи 5 населенных пунктов в Донецкой области, в частности в Курахово. Продвижение врага отмечено на Кураховском, Покровском и Времовском направлениях.
Поздно вечером 3 декабря Россия нанесла ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской громады.