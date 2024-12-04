Атака "Шахедов", наступление России на Востоке: хронология 1015 дня полномасштабной войны

Почти третий год продолжается украинское сопротивление российской агрессии. Враг продолжает наступать на Востоке и штурмовать на других участках фронта. Также агрессор не отказывается от воздушных атак на наши города.

Об основных событиях в общественной и политической жизни страны и мира, сообщает 24 Канал.

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