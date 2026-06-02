"Шахеды" бьют по Украине, тревога уже в Киеве: куда летят сейчас БПЛА

Россия снова запустила ударные беспилотники по территории Украины, из-за чего в ряде областей объявили воздушную тревогу – опасность сохраняется до ее окончания.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте