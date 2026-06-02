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24 Канал Новости Украины "Шахеды" бьют по Украине, тревога уже в Киеве: куда летят сейчас БПЛА
2 июня, 21:29
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"Шахеды" бьют по Украине, тревога уже в Киеве: куда летят сейчас БПЛА

Маргарита Волошина

Россия снова запустила ударные беспилотники по территории Украины, из-за чего в ряде областей объявили воздушную тревогу – опасность сохраняется до ее окончания.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Куда сейчас летят "Шахеды"?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

 

22:00, 02 июня

21:39, 02 июня

Реактивный БПЛА курсом на Макаров.

21:17, 02 июня

БПЛА в направлении Броваров/Киева!

21:14, 02 июня

Реактивные БПЛА с Черниговщины держат курс на Киевщину!

21:05, 02 июня

Группа БПЛА с юга курсом на Павлоград.

20:53, 02 июня

Харьковщина: группы БпЛА с востока в направлении Изюма.

20:52, 02 июня

Днепропетровщина: БпЛА с юга курсом на Синельниково.

20:46, 02 июня

Новые группы БпЛА на севере Черниговщины в направлении Городни.

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