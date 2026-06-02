"Шахеды" бьют по Украине, тревога уже в Киеве: куда летят сейчас БПЛА
Россия снова запустила ударные беспилотники по территории Украины, из-за чего в ряде областей объявили воздушную тревогу – опасность сохраняется до ее окончания.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Куда сейчас летят "Шахеды"?
Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте
Реактивный БПЛА курсом на Макаров. БПЛА в направлении Броваров/Киева! Реактивные БПЛА с Черниговщины держат курс на Киевщину! Группа БПЛА с юга курсом на Павлоград. Харьковщина: группы БпЛА с востока в направлении Изюма. Днепропетровщина: БпЛА с юга курсом на Синельниково. Новые группы БпЛА на севере Черниговщины в направлении Городни.
Реактивный БПЛА курсом на Макаров.
БПЛА в направлении Броваров/Киева!
Реактивные БПЛА с Черниговщины держат курс на Киевщину!
Группа БПЛА с юга курсом на Павлоград.
Харьковщина: группы БпЛА с востока в направлении Изюма.
Днепропетровщина: БпЛА с юга курсом на Синельниково.
Новые группы БпЛА на севере Черниговщины в направлении Городни.