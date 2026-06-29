Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. "24 Канал" призывает укрываться в убежищах в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим силам ПВО.

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Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте