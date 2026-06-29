Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. "24 Канал" призывает укрываться в убежищах в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим силам ПВО.

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Куда летят "Шахеды"?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

22:11, 29 июня

Реактивные ударные БПЛА в районе Энергодара.

21:57, 29 июня

21:10, 29 июня

Ударные БПЛА к юго-востоку от Полтавы, курс – южный.

20:52, 29 июня

Ударные БПЛА с юга на Запорожье.

20:31, 29 июня

Ударные БПЛА из Черного моря следуют на север в направлении Николаевской области.

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