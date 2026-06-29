Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. "24 Канал" призывает укрываться в убежищах в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим силам ПВО.
Смотрите также: Россияне весь день обстреливали Запорожье: попали в автобус и здание ОВА
Куда летят "Шахеды"?
Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте
Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости
Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Реактивные ударные БПЛА в районе Энергодара. Ударные БПЛА к юго-востоку от Полтавы, курс – южный. Ударные БПЛА с юга на Запорожье. Ударные БПЛА из Черного моря следуют на север в направлении Николаевской области.
Реактивные ударные БПЛА в районе Энергодара.
Ударные БПЛА к юго-востоку от Полтавы, курс – южный.
Ударные БПЛА с юга на Запорожье.
Ударные БПЛА из Черного моря следуют на север в направлении Николаевской области.