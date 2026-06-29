Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим силам ППО.

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Куди летять "Шахеди"?

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

22:11, 29 червня

Реактивні ударні БпЛА в районі Енергодару.

21:57, 29 червня

Ударні БпЛА на півночі, заході та півдні Харківщини.

21:10, 29 червня

Ударні БпЛА південно-східніше від Полтави курс південний.

20:52, 29 червня

Ударні БпЛА з півдня на Запоріжжя.

20:31, 29 червня

Ударні БпЛА з Чорного моря північним курсом у напрямку Миколаївщини.