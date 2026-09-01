24 Канал следит за ходом атаки и в режиме реального времени собирает информацию о воздушных тревогах, передвижениях вражеских дронов, взрывах и последствиях ударов.

Где фиксируют ударные дроны?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

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22:21, 1 сентября

Запуски УАБ в Харьковскую область.


22:17, 1 сентября

Последствия атаки в Киевской области

В Броварском районе ранение получила женщина 1971 года рождения. С ранением в бедре ее госпитализировали в местную больницу. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также в Броварском районе поврежден частный дом.

В Бучанском районе враг повредил складские помещения. Спасатели ликвидируют пожар.

21:38, 1 сентября

Реактивные БПЛА из Винницкой области в Хмельницкую область.


21:27, 1 сентября

Реактивный БПЛА в направлении Броваров/Киева с севера.


21:26, 1 сентября

Одесская область – реактивный БПЛА в Измаиле.


21:20, 1 сентября

УАБы в Донецкую область.