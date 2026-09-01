24 Канал стежить за перебігом атаки та в режимі реального часу збирає інформацію про повітряні тривоги, рух ворожих дронів, вибухи та наслідки ударів.

Де фіксують ударні дрони?

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті


WhatsApp Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp Додати

22:21, 1 вересня

Пуски КАБ на Харківщину.


22:17, 1 вересня

Наслідки атаки по Київщині

У Броварському районі поранення отримала жінка 1971 року народження. З раною стегна її госпіталізували до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.

Також у Броварському районі пошкоджено приватний будинок.

У Бучанському районі ворог пошкодив складські приміщення. Рятувальники ліквідовують пожежу.

21:38, 1 вересня

Реактивні БпЛА з Вінниччини на Хмельниччину.


21:27, 1 вересня

Реактивний БпЛА на Бровари/Київ з півночі.


21:26, 1 вересня

Одещина – реактивний БпЛА на Ізмаїл.


21:20, 1 вересня

КАБи на Донеччину.