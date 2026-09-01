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У Броварському районі поранення отримала жінка 1971 року народження. З раною стегна її госпіталізували до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. Також у Броварському районі пошкоджено приватний будинок. У Бучанському районі ворог пошкодив складські приміщення. Рятувальники ліквідовують пожежу.
Наслідки атаки по Київщині
У Броварському районі поранення отримала жінка 1971 року народження. З раною стегна її госпіталізували до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.
Також у Броварському районі пошкоджено приватний будинок.
У Бучанському районі ворог пошкодив складські приміщення. Рятувальники ліквідовують пожежу.