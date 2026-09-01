24 Канал стежить за перебігом атаки та в режимі реального часу збирає інформацію про повітряні тривоги, рух ворожих дронів, вибухи та наслідки ударів.

Де фіксують ударні дрони?

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті



