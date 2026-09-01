Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Россия вновь запустила "Шахеды", основная цель – Киевская область: какие еще города находятся под угрозой
1 сентября, 22:18
4

Россия вновь запустила "Шахеды", основная цель – Киевская область: какие еще города находятся под угрозой

Вероника Соцкова

1 сентября Россия вновь совершила атаку на Украину с помощью ударных беспилотников. Военно-воздушные силы сообщали о продвижении "Шахедов" в направлении различных областей, в частности Киева.

24 Канал следит за ходом атаки и в режиме реального времени собирает информацию о воздушных тревогах, передвижениях вражеских дронов, взрывах и последствиях ударов.

Где фиксируют ударные дроны?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

 

 

 

23:15, 01 сентября

БПЛА в районе Баштанки, курс – северо-западный.


22:21, 01 сентября

Запуски УАБ в Харьковскую область.


22:17, 01 сентября

Последствия атаки в Киевской области

В Броварском районе ранение получила женщина 1971 года рождения. С ранением в бедре ее госпитализировали в местную больницу. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также в Броварском районе поврежден частный дом.

В Бучанском районе враг повредил складские помещения. Спасатели ликвидируют пожар.

21:38, 01 сентября

Реактивные БПЛА из Винницкой области в Хмельницкую область.


21:27, 01 сентября

Реактивный БПЛА в направлении Броваров/Киева с севера.


21:26, 01 сентября

Одесская область – реактивный БПЛА в Измаиле.


21:20, 01 сентября

УАБы в Донецкую область.


Связанные темы:

Новости Украины Атака дронами-камикадзе Обстрел Киева Воздушные силы ВСУ
Воздушная тревога