Россия вновь запустила "Шахеды", основная цель – Киевская область: какие еще города находятся под угрозой
1 сентября Россия вновь совершила атаку на Украину с помощью ударных беспилотников. Военно-воздушные силы сообщали о продвижении "Шахедов" в направлении различных областей, в частности Киева.
24 Канал следит за ходом атаки и в режиме реального времени собирает информацию о воздушных тревогах, передвижениях вражеских дронов, взрывах и последствиях ударов.
Где фиксируют ударные дроны?
Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте
В Броварском районе ранение получила женщина 1971 года рождения. С ранением в бедре ее госпитализировали в местную больницу. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также в Броварском районе поврежден частный дом. В Бучанском районе враг повредил складские помещения. Спасатели ликвидируют пожар.
Последствия атаки в Киевской области
В Броварском районе ранение получила женщина 1971 года рождения. С ранением в бедре ее госпитализировали в местную больницу. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Также в Броварском районе поврежден частный дом.
В Бучанском районе враг повредил складские помещения. Спасатели ликвидируют пожар.