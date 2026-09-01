Россия вновь запустила "Шахеды", основная цель – Киевская область: какие еще города находятся под угрозой

1 сентября Россия вновь совершила атаку на Украину с помощью ударных беспилотников. Военно-воздушные силы сообщали о продвижении "Шахедов" в направлении различных областей, в частности Киева.

24 Канал следит за ходом атаки и в режиме реального времени собирает информацию о воздушных тревогах, передвижениях вражеских дронов, взрывах и последствиях ударов.

Где фиксируют ударные дроны?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте