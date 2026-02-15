Россия терроризирует Украину "Шахедами": взрывы слышны на Запорожье, где еще есть угроза

Ударные российские дроны со вчерашнего дня 15 февраля снова атакуют Украину. Областями распространяется воздушная тревога, а кое-где уже прозвучали взрывы.

О направлении движения вражеских целей и угрозе по населенным пунктам информируют Воздушные силы ВСУ.

Куда летят вражеские дроны?

Где объявили воздушную тревогу: смотрите на карте