Про напрямок руху ворожих цілей та загрозу по населених пунктах інформують Повітряні сили ЗСУ.
Дивіться також Росія вгатила балістикою по Конотопу: знищено об'єкт інфраструктури
Куди летять ворожі дрони?
Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті
На Запоріжжі знову пролунали вибухи. Запорізька ОВА проінформувала про роботу ППО в регіоні. За даними очільника Запорізької ОВА Федорова, у Запорізькій області пролунали вибухи під час атаки дронів. БпЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний. БпЛА на півночі Запорізької області, курсом на Дніпропетровщину. БпЛА на сході Харківщини, курсом на захід. БпЛА на півдні Сумщини, курсом на захід.
Вибухи прогриміли на Запоріжжі
На Запоріжжі знову пролунали вибухи. Запорізька ОВА проінформувала про роботу ППО в регіоні.
За даними очільника Запорізької ОВА Федорова, у Запорізькій області пролунали вибухи під час атаки дронів.
БпЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний.
БпЛА на півночі Запорізької області, курсом на Дніпропетровщину.
БпЛА на сході Харківщини, курсом на захід.
БпЛА на півдні Сумщини, курсом на захід.