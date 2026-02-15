Про напрямок руху ворожих цілей та загрозу по населених пунктах інформують Повітряні сили ЗСУ.

21:43, 15 лютого

На Запоріжжі знову пролунали вибухи. Запорізька ОВА проінформувала про роботу ППО в регіоні.

21:24, 15 лютого

Вибухи прогриміли на Запоріжжі

За даними очільника Запорізької ОВА Федорова, у Запорізькій області пролунали вибухи під час атаки дронів.

21:19, 15 лютого

БпЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний.

21:02, 15 лютого

БпЛА на півночі Запорізької області, курсом на Дніпропетровщину.

20:52, 15 лютого

БпЛА на сході Харківщини, курсом на захід.

19:57, 15 лютого

БпЛА на півдні Сумщини, курсом на захід.