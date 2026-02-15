О направлении движения вражеских целей и угрозе по населенным пунктам информируют Воздушные силы ВСУ.
На Запорожье снова прогремели взрывы. Запорожская ОВА проинформировала о работе ПВО в регионе. По данным главы Запорожской ОВА Федорова, в Запорожской области прогремели взрывы во время атаки дронов. БпЛА на севере Сумщины, курс юго-западный. БпЛА на севере Запорожской области, курсом на Днепропетровщину. БпЛА на востоке Харьковщины, курсом на запад. БпЛА на юге Сумщины, курсом на запад.
