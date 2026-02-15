О направлении движения вражеских целей и угрозе по населенным пунктам информируют Воздушные силы ВСУ.

Куда летят вражеские дроны?

21:43, 15 февраля

На Запорожье снова прогремели взрывы. Запорожская ОВА проинформировала о работе ПВО в регионе.

21:24, 15 февраля

Взрывы прогремели на Запорожье

По данным главы Запорожской ОВА Федорова, в Запорожской области прогремели взрывы во время атаки дронов.

21:19, 15 февраля

БпЛА на севере Сумщины, курс юго-западный.

21:02, 15 февраля

БпЛА на севере Запорожской области, курсом на Днепропетровщину.

20:52, 15 февраля

БпЛА на востоке Харьковщины, курсом на запад.

19:57, 15 февраля

БпЛА на юге Сумщины, курсом на запад.