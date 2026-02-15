О направлении движения вражеских целей и угрозе по населенным пунктам информируют Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Россия ударила баллистикой по Конотопу: уничтожен объект инфраструктуры

Куда летят вражеские дроны?

Где объявили воздушную тревогу: смотрите на карте