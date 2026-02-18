Вражеские дроны снова атакуют Украину: по каким регионам они могут ударить
С вечера 18 февраля российские войска снова терроризируют Украину своими ударными БпЛА. В нескольких областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки с воздуха.
О направлении движения российских дронов и опасности для отдельных населенных пунктов сообщают Воздушные силы ВСУ.
Где сейчас летят дроны?
Кое-где в стране раздается тревога: смотрите на карте
Житомирщина, БпЛА в направлении Городницы. БпЛА на севере Черниговщины в направлении Мены. Черниговщина, БпЛА в направлении Батурина, Корюковки.
