Укр Рус
24 Канал Новости Украины Вражеские дроны снова атакуют Украину: по каким регионам они могут ударить
18 февраля, 22:55
2
Обновлено - 00:03, 19 февраля

Вражеские дроны снова атакуют Украину: по каким регионам они могут ударить

Дария Черныш

С вечера 18 февраля российские войска снова терроризируют Украину своими ударными БпЛА. В нескольких областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки с воздуха.

О направлении движения российских дронов и опасности для отдельных населенных пунктов сообщают Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Зафиксировано попадание: ночью Россия атаковала баллистикой и более 120 ударными БпЛА

Где сейчас летят дроны?

Кое-где в стране раздается тревога: смотрите на карте

 

23:32, 18 февраля

Житомирщина, БпЛА в направлении Городницы.

21:58, 18 февраля

БпЛА на севере Черниговщины в направлении Мены.

18:22, 18 февраля

Черниговщина, БпЛА в направлении Батурина, Корюковки.