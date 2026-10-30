Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Враг вновь наносит удары "Шахедами" по Украине: в каких регионах существует угроза атаки
30 октября, 20:14
3

Враг вновь наносит удары "Шахедами" по Украине: в каких регионах существует угроза атаки

Дария Черныш

Российские войска продолжают запускать по Украине ударные беспилотники и другие воздушные цели. В связи с угрозой обстрела в ряде областей объявлена воздушная тревога.

О направлении движения целей и угрозе для населенных пунктов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.

Где сейчас опасность?

Воздушная тревога в Украине: смотрите карту

 

20:30, 30 октября

Харьков: реактивный БПЛА, приближающийся к городу с севера

20:29, 30 октября

Реактивный БПЛА из Житомирской области, направляющийся в Ровенскую область (Сарны/Дубровица)

20:21, 30 октября

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожью.

20:11, 30 октября

Днепр: реактивные БПЛА в направлении города с востока

20:06, 30 октября

Группа реактивных БПЛА с севера Киевской области направляется в Житомирскую область по западному курсу.

19:53, 30 октября

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Сумскую область.

19:52, 30 октября

Реактивные БПЛА из Черниговской области в направлении Киевской области.