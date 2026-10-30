Враг вновь наносит удары "Шахедами" по Украине: в каких регионах существует угроза атаки

Российские войска продолжают запускать по Украине ударные беспилотники и другие воздушные цели. В связи с угрозой обстрела в ряде областей объявлена воздушная тревога.

О направлении движения целей и угрозе для населенных пунктов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.

Где сейчас опасность?

Воздушная тревога в Украине: смотрите карту