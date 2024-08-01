В Румынии снова обнаружили обломки беспилотников после атаки России на Украину

Бригады специалистов Министерства национальной обороны Румынии и других профильных структур в рамках СНБО продолжили поиски возможных фрагментов дронов, упавших на румынском берегу Дуная в результате атак российских сил на гражданские объекты и портовую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 31 июля.

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Все районы, где сообщалось о возможности падения фрагментов дронов, обследованы. Сейчас идентифицированы элементы в окрестностях населенных пунктов Плауру и Периправа округа Тулча. В среду, 31 июля, элементы беспилотников также были подтверждены в районе Чаталкиой уезда Тулча,

– говорится в заявлении Минобороны Румынии.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что "введены стандартные оперативные процедуры для таких ситуаций".

Румынская сторона отметила, что "все места, определены как зоны события, находятся за пределами населенных пунктов, и люди или элементы инфраструктуры не пострадали".

Кроме того, в Минобороны Румынии заявили, что в режиме реального времени информируют союзнические структуры о ситуации, вызванные данными атаками.

"Мы также повторяем решительное осуждение нападений, совершенных Россией на некоторые цели и элементы украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и такими, что серьезно противоречат нормам международного права", – резюмировали там.